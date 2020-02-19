【武漢肺炎】韓「超級傳播者」惹至少15人染病　早已發燒但拒隔離

韓國2月19日公布當地新增20宗2019冠狀病毒病（COVID-19）感染個案，令當地累計個案一下子大升至51宗。大邱市及周邊的慶尚北道地區成為「重災區」。 當局更發現在20宗新個案內，15人都是懷疑遭一名「超級傳播者」、大邱市61歲婦人傳染，其中14人與她在同一教會接觸。

韓國2月19日新增患者中，大部分人疑被一名「超級傳播者」傳染。圖為韓國預防感染新型冠狀病毒肺炎的海報。（Getty）

韓國疾病預防及控制中心19日表示，這名疑似「超級傳播者」為一名在在18日確診的61歲婦女，她居住在大邱市，與其餘15宗病例有關，其中有14人與她在同一教會接觸，還有1人與她在大邱市一間醫院接觸。

多次離開醫院 兩度為去教會

根據初步的流行病學調查顯示，這名女性是一個名為「新天地教」的教會信徒，早在7日時出現發燒等徵狀。她入院後拒絕接受隔離及新型冠狀病毒檢查，並多次離開醫院，包括在9日及16日前往參與新天地教的教會活動。

↓↓↓想看世界各地疫情的相片，請觀看圖輯：

+ 7 + 6 + 5

曾接觸人士多達166人

大邱市14名的新增患者因曾出席同一教會的活動，因此相信是遭受這名女性傳播。當地傳媒指出，教會參加活動的人以老齡人為多，恐怕病毒已快速傳播開去。韓國方面估計，與這名女性有接觸的人士達到166人，這些人士目前已經自我隔離。

韓國目前也未知這名女性感染病毒的途徑，因她未與之前其他確診患者接觸，最近也沒有外遊紀錄。

韓聯社19日報道，慶北國立大學醫院急症室因應出現確診個案，18日晚已經緊急封鎖。

至於新增20宗個案中，在此15人之外的其餘5宗個案，3宗同樣在大邱市和慶尚北道出現，未知道是否與「超級傳播者」有關，另外2宗則為一名77歲首爾男子及1名11歲女童。

↓↓↓更多世界各地疫情的圖片，請點擊放大觀看：