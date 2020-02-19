【武漢肺炎】中國疾控中心論文：12月31日前可能已有104人感染

新冠肺炎（NCP）疫情持續，有關疫情的研究逐漸披露。中國醫學學術期刊《中華流行病學雜誌》預出版的一篇來自中國疾病預防控制中心的論文詳細研究疫情爆發初期的情況。 論文指，2019年12月31日之前，武漢和湖北就可能已經出現104名感染者。

這篇來自中國疾病預防控制中心「新型冠狀病毒肺炎應急響應機制流行病學組」的論文研究了截至2020年2月11日的7萬多病例，包括4.4萬餘個確診病例，1.6萬餘個疑似病例，1萬多臨床診斷病例和889無症狀感染者。

早已休市的武漢華南海鮮批發市場。（中新社）

該論文最大的看點在於，是通過對72314名病例中的44672個確診病例進行發病日期回溯性，將此次疫情的爆發，分為5個不同的時段，分別為2019年12月31日之前、2020年1月1日至10日、1月11日至20日、1月21日至31日、以及2月1日至11日。

結果表明，在2019年12月31日之前，武漢和湖北就可能已經出現104名感染者，並在此後的10天增加653人（其中88.5%在湖北省內）。然後在2020年1月11日至20日又暴增5417（77.6%在湖北省內），並在1月最後10天徹底爆發，新出現26468人發病（湖北佔74.7%），2月的前11天新增12030人。

中國疾控中心的這份論文還首次分析截至2月11日共1688例醫護人員的確診病例。從數據看，醫護人員感染的周期與整體疫情爆發的周期非常吻合，即2020年1月就出現端倪，但1月中旬開始，醫護人員感染者出現暴增，並在1月最後10天迎來大爆發。

而在1688例中，有85.4%的人都是輕症，病死率低於其他病例，原因可能是這一群體年齡普遍低於60歲。不過，李文亮醫生和劉智明院長因感染而死亡還是引發輿論的高度關注。論文還指，無證據顯示任何一家醫院出現「超級傳播者事件」。

這篇論文還探討新冠病毒的致死率和傳染性，稱7萬多病例的「粗病死率」為2.3%，湖北的「粗病死率」為2.9%，非湖北的為0.4%，相差巨大。其中80歲以上年齡組的死亡率最高，為14.8%，男性死亡率為2.8%，女性為1.7%。未有基礎性病症的死亡率為0.9%，有基礎性病症死亡率較高，心血管疾病患者為10.5%，糖尿病為7.3%，慢性呼吸道疾病為6.3%。

對於原因，根據國家衛健委的說法，初期防控措施不到位，很多病例得不到及時救治，重症病例從發病到住院平均為9.84天，而這10天錯失最佳時機。