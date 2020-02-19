中國驅逐3名《華爾街日報》記者　駐華外國記者協會強烈譴責

在2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情爆發期間，《華爾街日報》一篇文章的標題指中國是真正的亞洲病夫，此舉惹怒中國政府，北京2月19日驅逐該報三名記者，宣布吊銷3人的記者證。駐華外國記者協會（Foreign Correspondents' Club of China，簡稱FCCC）同日發表聲明，譴責中國的做法。

駐華外國記者協會在聲明中說，對中國的做法深表關切和強烈譴責。

聲明還說，《華爾街日報》的三名記者被命令在5天內離開中國，但是他們三人與那篇觀點文章或文章標題沒有關係。

聲明還指出，對《華爾街日報》記者採取的行動，是中國當局通過報復駐中國的外國記者，對外國新聞機構採取行動的一次極端和明顯的嘗試。

聲明還強調，同時吊銷三名記者的記者證是中國對外國記者前所未有的報復。據FCCC所知，自1998年以來，中國從未直接驅逐過一名外國記者。

在2月19日的記者會上，中國外交部發言人耿爽宣布，中方決定吊銷三名《華爾街日報》駐北京記者的記者證。

耿爽說，2月3日，《華爾街日報》刊發美國巴德學院教授米德（Walter Russell Mead）撰寫的評論文章，耿爽形容，文章詆毀中國政府和中國人民抗擊疫情的努力，《華爾街日報》的編輯更以《中國是真正的「亞洲病夫」》作標題，他稱「這種帶有種族歧視色彩的聳人聽聞標題，引起中國人民的極大憤慨和國際社會廣泛譴責。」

耿爽還說，中方已就此多次向《華爾街日報》提出嚴正交涉，闡明中方的嚴正立場，要求《華爾街日報》認識到錯誤的嚴重性，公開正式道歉並查處相關責任人，同時保留對該報採取進一步措施的權利，他表示，遺憾的是《華爾街日報》迄今仍在推諉、搪塞，既未公開正式道歉，也未查處相關責任人。

耿爽還表示，中方依法依規處理外國記者事務。對於發表種族歧視言論、惡意抹黑攻擊中國的媒體，中國人民不歡迎，鑑此中方決定從即日起，吊銷《華爾街日報》三名駐京記者的記者證。