敘利亞戰火持續逾八年　阿勒頗機場重開

敘利亞戰火持續逾八年，阿勒頗（Aleppo）的機場一度關閉，2月19日終於重開。敘利亞航空（SyrianAir）一架民航客機當日從大馬士革（Damascus）飛抵阿勒頗，正式恢復自2012年起停航來往國內兩大城市的航線。

敘利亞爆發內戰後，阿勒頗機場自2012年起關閉，2月19日正式重開。首班航班接載官員和記者抵達阿勒頗。（美聯社）

載有敘利亞官員和記者的客機從大馬士革起飛，40分鐘後抵達阿勒頗，獲儀仗隊迎接，軍機低飛慶祝。交通部長哈穆德（Ali Hammoud）形容機場重開使敘利亞人感到非常高興，也是交通部的夢想。他指，目前仍有待批准恢復國際航線，期望下月重開前往埃及開羅的航線。

政府希望恢復商務航班能夠振興城市的經濟活動。2012年至2016年期間，阿勒頗飽受戰火摧殘，叛軍控制阿勒頗後，機場自2012年起關閉。2016年，政府軍重奪阿勒頗的控制權。俄羅斯支持的敘利亞政府軍最近持續轟炸叛軍在西北部的最後據點，並成功奪下阿勒頗西北的鄉郊地區。

政府軍同時在伊朗支持的武裝份子協助下，成功控制來往阿勒頗和大馬士革的M5高速公路。總統巴沙爾（Bashar al Assad）的政府計劃未來重開高速公路。