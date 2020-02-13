土耳其軍隊部署敘利亞伊德利卜省　俄羅斯批評違反協議

俄羅斯政府2月12日批評土耳其，指對方在敘利亞伊德利卜省（Idlib）部署軍隊的舉動，令區內局勢更加混亂。

土耳其總統埃爾多安2月12日與俄羅斯總統普京通電話，討論敘利亞局勢，雙方同意在莫斯科舉行高級別會議協調情況。（Reuters）

莫斯科方面指，土耳其沒有遵守2018年的承諾，按照約定驅趕伊德利卜省武裝份子，認為對方的行為不可接受。俄羅斯國防部則表示，土耳其軍隊在伊德利卜的行動令當地情況加劇惡化，並否認俄軍及親伊朗武裝組織屠殺民眾的指控。

土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）早前表示，要求敘利亞政府軍在2月底前從土軍伊德利卜的觀察點撤出，並警告一旦有土軍士兵遭襲受傷，安卡拉就會攻擊敘利亞任何地方的政府軍。

敘利亞政府軍獲俄羅斯支持，近期與親伊朗武裝組織加強軍事行動，希望收復伊德利卜省地區，而當地目前由反對派武裝及土軍控制。雙方在最近十日曾經正面衝突，兩軍都有死傷。

埃爾多安12日曾與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）就敘利亞局勢通電話，同意派遣外交、國防及情報部門官員在莫斯科舉行會談，埃爾多安亦不排除與美國總統特朗普（Donald Trump）討論情況。