【武漢肺炎】韓國新天地教不戴口罩祈禱近距離接觸　傳染機會大增

韓國2019冠狀病毒病（COVID-19）感染者人數正在攀升，一名被稱為「超級傳播者」的61歲女性，因參加教會聚會令多名教友感染，亦令大邱市一夜間成為疫情重災區。

新天地教會大樓，工作人員正在消毒。大廈海報正是禮拜期間教徒聚集一起的樣子。（Reuters）

韓國在19日及20日分別增加20及31宗確診個案，令全國累積急增至82宗。而新增患者中最少38人與該名61歲女性有關，都是「新天地教」的教徒，疑在教會禮拜聚會期間遭感染。

每人距離20厘米 期間多次高叫「阿門」

新天地教全稱新天地耶穌教證據帳幕聖殿教會，在韓國被視為異端的新興宗教。當地傳媒報道指出，新天地教成為病毒傳染溫床，是因為教會聚會的特色。

據當地傳媒報道，在大邱市教會聚會中，近500名教徒會齊集在一間房間中，以每人距離謹20至30厘米的距離跪在地上祈禱，在禮拜中教徒會多次高叫「阿門」。

在祈禱時除不可配戴口罩，聚會結束後更會有共同分配食物的儀式。

該名患病的女性教徒事實在7日時已出現發燒徵狀，但她拒絕隔離，並兩次前往教會參加聚會。因新天地教的禮拜特色，令病毒快速散播。

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大邱市一夜成為重災區，目前教會雖然已停止所有禮拜活動，市內對疫情擴散變得警戒起來。有接收患者的當地醫院關閉了急症部，封鎖所有除了正門的出入口，限制人員進入，所有人進入醫院前均需量度體溫。

緊張情緒亦在市內擴散，有鄰近醫院咖啡店張貼中文告示，指受疫情影響關係暫時不招待中國人。市政府亦在討論應否臨時宣布停課，防止病毒散播。

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