【鑽石公主號】專家拍片批郵輪防疫措施後刪片　日政府否認指控

日本著名傳染病學家、神戶大學醫院傳染病醫學專家岩田健太郎2月18日在社交媒體YouTube上傳影片，講述自己在「鑽石公主號」郵輪上的所見，批評船上控制傳染的措施不當、現場「混亂」，但他20日把影片刪除並致歉。日本政府官員則否認相關指控。

岩田健太郎在影片中表示，他上船後僅停留一日，就被厚生勞動省官員趕下船。然而就在20日上午，岩田健太郎突然將這段影片刪除，並在Twitter上留言稱：「沒有再繼續爭論下去的理由了，對於被添麻煩的各位，我由衷表示歉意。」

2020年2月18日，日本神戶大學傳染病醫學專家岩田健太郎在影片中描述「鑽石公主號」上的混亂情況，但他在20日又將這段影片刪除。（Reuters）

據共同社、《朝日新聞》和《每日新聞》等日媒報道，日本官房長官菅義偉在2月20日的記者會上，否認政府與岩田健太郎刪除影片一事有關。

針對岩田健太郎進入船內，菅義偉表示：「他作為災害派遣醫療小組成員進入船內，但之後離隊進行其他活動，因此我們以不適當為由讓其下船。」

就船內感染的應對措施，菅義偉強調道：「處理感染的專家一直都在船上。」對於船內感染擴大化，他表示：「實屬首次。我們正在拼命努力防止（感染擴大）。」

而菅義偉在19日的記者會上就回應稱，日本政府採取了一切措施防止疫情擴大，並表示會虛心傾聽社會上各式各樣的批評意見。

對於「安全區和危險區難以區分」的批評，菅義偉19日在記者會上稱「無法用是或否來回答」。關於防止傳染的措施，他表示已確保每一位船員佩戴口罩、洗手並進行酒精消毒。如果船員被確診感染，同一個房間的船員也將必須隔離以防止疫情擴大。

在長達兩周的留船隔離期內，「鑽石公主號」上的乘客只有分批分時段在甲板上放風。（AP）

此外，日本厚生勞動大臣加藤勝信也在眾議院預算委會上表示，確實是將船內分為了污染危險區和安全區。

厚生勞動副大臣橋本岳19日在自己的Facebook上堅稱，厚生勞動省在專家幫助下一直在展開船上檢疫，但他也表示：「在檢疫員也被確診的情況下，確實不能說我們完全掌控了事態。」

2月19日，「鑽石公主號」郵輪上新增新冠肺炎確診病例79人，累計確診人數達621人。當日，新冠病毒檢測為陰性的數百名乘客也開始下船，據厚生勞動省的數據，下船的共有443人。自2月5日起，郵輪乘客接受為期14天的隔離，被要求留在各自的房間內不得外出。