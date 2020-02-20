【武漢肺炎】郵輪「鑽石公主號」兩名確診日本乘客死亡

日本放送協會（NHK）2月20日引述政府消息人士報道，郵輪「鑽石公主號」兩名確診新型肺炎的乘客死亡，為郵輪首次有確診乘客死亡。報道指，死者分別為87歲男子和84歲女子，均是日本人。

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報道指，兩名死者本身有健康問題，確診患有新型肺炎後，男患者和女患者先後於11日和12日下船分別送往神奈川縣和東京都的醫院治理。厚生勞動省下午將交代死亡病例的詳情。

日本累計有3名新型肺炎患者死亡。國內首宗死亡個案為神奈川縣一名80多歲女子。死者入住的醫院有女護士後來確診患病。

停泊橫濱大黑碼頭的「鑽石公主號」因為曾接載一名來自香港的確診患者，所有乘客和船員2月3日起於船上接受隔離，期間逾620名乘客確診感染。隔離期19日屆滿後，日本政府批准病毒檢測結果呈陰性和沒有病徵的乘客陸續下船。

2月20日，郵輪「鑽石公主號」仍有乘客等待下船離開。日本厚生勞動省估計最快21日所有人可以下船。（美聯社）

港府派包機撤走港人

保安局局長李家超指，船上有364名港人，260人持特區護照，近100名持其他護照。當中55名港人確診，他們的33名緊密接觸者暫時未能回港。

首班包機20日早上抵港，包括106人，將往火炭駿洋邨檢疫中心隔離14日。政府將安排讓第二批港人在下午上機。目標是今日內將其餘200多名檢測結果陰性的港人送返香港，並呼籲15名拒絕乘包機返港的港人改變主意。

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