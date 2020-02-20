【美國大選】希拉里否認當彭博的競選搭檔

美國億萬富翁彭博（Michael Bloomberg）被指考慮與美國前國務卿希拉里（Hillary Clinton）聯手參加總統大選。但是希拉里表示，不會當彭博的競選搭檔。

希拉里2月19日否認了她將考慮成為前紐約市市長彭博競選夥伴的傳言。希拉里在波多黎各參加克林頓全球倡議（Clinton Global Initiative）的一場活動時被問到這個問題時，她回答說「哦，不會。我只是在等待，看着這一切發生。無論提名人是誰，我都會支持。」

美國德魯奇報道新聞網（Drudge Report）2月15日引述了解彭博競選團隊的消息源稱，彭博在考慮讓希拉里擔任他的競選拍檔。消息人士透露，一次內部投票顯示，希拉里與彭博的組合將會是「令人生畏的力量」。

彭博的競選團隊雖有意淡化這報道內容，卻沒有即時否認。發言人謝克特（Jason Schechter）表示：「我們專注於初選和辯論，不是猜測副總統人選」。

希拉里的發言人未有即時回應媒體置評的要求。但是一名了解她想法的消息人士則告訴美國福克斯新聞網（Fox News），她沒有對政治關上大門，她在認真考慮成為副總統人選。消息人士也說：「她想回來。」