德國槍擊案或涉極右極端主義　默克爾：仇恨如社會毒藥

德國法蘭克福（Frankfurt）附近城市哈瑙（Hanau）兩間水煙酒吧2月19日發生槍擊案，殺死9人。檢察官20日表示，相信槍手有極右背景。總理默克爾（Angela Merkel）形容仇恨就如德國社會的毒藥。

德國哈瑙發生槍擊案，柏林2月20日有人擺放鮮花和蠟燭悼念死者。（美聯社）

美國有線新聞網絡（CNN）報道，地區內政部長博伊特（Peter Beuth）稱，相信43歲疑犯行兇之後返回家中自殺，槍手72歲的母親也死亡，連同槍手在內共有11人死亡。據指，槍手持有合法槍牌。

默克爾在柏林發表講話時表示，證據反映槍手行兇涉及極端主義。她說：「現在要作出最終評估還為時過早，警方正在盡一切努力調查謀殺案的背景。但目前有許多證據表明，肇事者的行為是出於右翼極端主義、種族主義動機，出於對其他血統、其他信仰或外表的人的仇恨。」她形容，種族主義是毒藥，仇恨是毒藥。

總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）表示，對恐怖襲擊感到非常震驚，並指與所有被種族仇恨威脅的人同在，形容他們並不孤單。外交部長馬斯（Heiko Maas）也指，如果槍擊事件是由極右翼政治推動，那麼這將是一年來的第三次極右翼恐怖主義行為。

執政黨基督教民主聯盟主席卡爾倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）稱，她將這次襲擊歸咎於「極端右翼動機」。她說，「有一種毒藥滲透到我們的社會中……最終導致這些行為」。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyn）和歐洲議會主席薩索利（David Sassoli）均向德國表示慰問和支持。英國首相約翰遜（Boris Johnson）、倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）和西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）同樣譴責極右極端主義。