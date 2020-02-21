【通俄門】親信斯通被判囚　特朗普：很有機會獲寬免罪責

美國總統特朗普（Donald Trump）前顧問兼密友斯通（Roger Stone）向國會作虛假陳詞等罪成，2月20日被判囚40個月。特朗普同日在拉斯維加斯（Las Vegas）出席活動表示，將密切關注事件，希望事態發展下去，並認為斯通很有機會獲寬免罪責。

斯通2月20日到華盛頓的法院聽取判刑後離開。（路透社）

特朗普表示，不會利用美國總統獲賦予的權力做任何事，希望事態發展下去，認為這樣做是最好的。他指，期望斯通獲寬免罪責，因為他個人認為斯通所得到的對待非常不公。

特朗普沒有提到「特赦」（pardon）一字，但未有排除最終特赦或減刑。他說：「在某個時候我會作出決定，但斯通和所有人都要獲得公平對待。這不是一個公平程序。」他同時為斯通辯護說：「他們說他（斯通）說謊，但其他人都有說謊。」

特朗普批評案件陪審團其中一名成員哈特（Tomeka Hart），指她「完全被污染」，而且是「反特朗普人士」。司法部早前更改對斯通的量刑建議，引起四名檢察官不滿並退出案件，哈特公開表態支持檢察官。

斯通2019年11月被裁定7項刑事罪名成立，控罪包括向國會作虛假陳詞、干擾其他證人作供和妨礙眾議院情報委員會對通俄門的調查等。主審法官強調，調查或起訴並無任何不公平，虛假或不光彩的地方。