【通俄門】特朗普前競選顧問斯通7項罪名成立

美國華盛頓聯邦法院11月15日裁定，總統特朗普競選團隊前顧問斯通（Roger Stone）7項刑事罪名成立，控罪包括向國會作虛假陳詞、干擾其他證人作供和妨礙眾議院情報委員會對通俄門的調查等。

斯通11月15日被聯邦法院裁定7項刑事罪名成立。（Reuters）

斯通1月25日因通俄門調查被拘捕，而當時起訴他的是負責調查通俄門的特別檢察官米勒（Robert Mueller）。

起訴書指出，斯通涉嫌收集與發布民主黨候選人、前國務卿希拉里（Hillary Clinton）的電子郵件以及隱瞞自己與維基解密（WikiLeaks）在2016年大選期間的聯繫等。斯通已否認指控，並質疑案件背後具政治動機。

法官傑克遜（Amy Berman Jackson）會在2020年2月6日對斯通的罪名判刑。現年67歲的斯通或將面臨最高20年監禁。

特朗普當天在Twitter推文回應事件稱，「這雙重標準似乎在我國的歷史上前所未見」。