伊朗舉行國會選舉　投票率高低惹人關注

伊朗2月21日舉行第11屆國會選舉，選出290個議席。在該國政府面對美國施壓以及伊朗民眾不滿的情況下，選舉倘有高投票率，將有助最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）所領導的強硬派進一步鞏固權力。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊辦公室發布照片，圖為哈梅內伊2月21日在德黑蘭將國會選舉的選票投入選票收集箱。（AP）

伊朗因回應美國退出《伊朗核協議》的動作而與國際社會日益疏離，令德黑蘭政府持續面對經濟困難、基本必需品漲價、通脹及失業率上升觸發的民怨。伊朗2019年11中旬將燃油價格調高五成，觸發大規模示威。此外烏克蘭國際航空公司（Ukraine International Airlines）客機2020年1月8日發生空難，機上176人全部死亡，大部分罹難者是伊朗人。伊朗政府起初企圖隱瞞飛機被擊落的真相，亦引起公憤。



路透社在21日的報道引述分析家意見，形容選舉是人們對該國領袖如何處理政府與經濟危機的公投。

投票率或因政府「操作」走低

除了前述問題，部分選民不滿亦來自政府的「選舉操作」。伊朗有1.4萬名候選人參選角逐國會290個議席，但當中6,850名溫和派改革派候選人被憲法監護委員會（Guardian Council）否決參選資格。這雖然令選情有利於強硬派，但也可能導致投票率偏低。

伊朗全國合資格選民約有5800萬名。之前的選舉投票率皆逾50%，2016年更接近62%。

對於哈梅內伊來說，高投票率是向美國政府展示，德黑蘭政府不會對一些事情屈服。當中包括國際社會的制裁，以及美軍在伊拉克時間1月3日清晨以空襲擊殺伊朗革命衛隊「聖城軍」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。