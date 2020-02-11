伊朗襲擊美軍基地　腦震盪患者增至超過100人

美國官員2月10日表示，伊朗1月對伊拉克美軍基地發動導彈襲擊導致美軍腦外傷的病例激增50％以上，被確診患有腦部損傷的美軍人數從最初的64人增至超過100人。

自蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）少將被美軍空襲身亡後，伊朗多次對美國進行報復。圖為1月8日伊朗向伊拉克阿薩德美軍基地發射了至少22枚彈道導彈後的現場。（AP）

路透社2月10日引述美國匿名官員稱，由於伊朗1月導彈襲擊伊拉克美軍基地，現美軍有超過100宗創傷性腦外傷病例，這一數據高於1月報告的64宗。

美國國防部隨後在同日發表聲明，確認有109名美軍被診斷患有創傷性腦外傷，目前有76人已返回工作崗位。

參謀長聯席會議主席、陸軍上將米利（Mark Milley）1月曾表示，當前患有創傷性腦損傷的軍人被診斷為輕度病例，隨着時間的推移，診斷可能會改變。

腦震盪的症狀包括頭痛、頭暈，以及對光和噁心特別敏感。

五角大樓官員再三表示，美方沒有試圖掩蓋有關士兵腦震盪的消息。但是，伊朗發動襲擊後美軍對受傷士兵信息的披露令外界對美國軍方的政策提出質疑，相關政策涉及如何內部報告可疑的腦部受傷患者，以及是否能像對待肢體損傷的士兵那樣，對腦損傷士兵進行公開治療。

美國總統特朗普（Donald Trump）1月似乎對此事作出輕描淡寫的回應，特朗普當時表示在襲擊事件發生後他「聽說士兵頭疼」，惹來立法者和美國退伍軍人組織對其批評。