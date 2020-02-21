美國2月29日與塔利班簽署和平協議

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2月21日宣布，美國計劃2月29日與塔利班簽署協議，減少在阿富汗區內的暴力衝突。

美方的聲明稱，美國和塔利班有廣泛的談判，以促成一個結束阿富汗戰爭的政治解決方案，並減少美國和盟軍在該區的存在，以及確保沒有恐怖組織利用阿富汗領土來威脅美國或盟友。

聲明指出，最近幾周，美國在多哈的談判代表與塔利班達成共識，即在阿富汗全國範圍內顯著減少暴力活動。一旦這一共識可以成功實施，美國與塔利班的協議有望簽署，美方正在準備2月29日簽署協議。

聲明稱，此後不久，阿富汗內部的談判將開始，並將以這一基本步驟爲基礎，實現全面和永久停火，並爲阿富汗制定未來的政治路線圖。

蓬佩奧還在Twitter上說「經過數十年的衝突，我們與塔利班在大幅減少阿富汗境內的暴力活動上達成共識。這是通往和平的漫長道路上的重要一步，我呼籲所有阿富汗人抓住這一機會。」

美國政府與塔利班代表2018年9月起在多哈談判多輪，期間一度中斷，而後於2019年12月重啓。本月12日，多名熟悉美國與阿富汗塔利班談判進展的消息人士披露，如果塔利班能夠顯著減少暴力，雙方最快可能本月簽署協議。如果協議簽署，將推動美國從阿富汗最終撤離大約1.3萬駐軍並開啓阿富汗國內和平對話進程。