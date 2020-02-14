埃斯珀：美國與阿富汗塔利班同意未來7天減少暴力

身在比利時布魯塞爾北約總部的美國防部長埃斯珀（Mark Esper）2月13日說，美國已跟阿富汗極端組織塔利班同意在7天內減少暴力。美國總統特朗普（Donald Trump）13日也表示，美國及塔利班已接近達成和平協議。

美國稱與阿富汗極端組織塔利班同意未來7天減少暴力。如能成事，將為它們繼續進行談判鋪路。圖為2月11日阿富汗一名軍人接報來到發生自殺式襲擊案現場附近並駐守。（AP）

埃斯珀說：「從我們的角度看來7天已足夠，但在這個過程中我們追求的所有東西都是有條件的。我將再重覆一次，是有條件的。」

埃斯珀在布魯塞爾出席記者會時表示，美方一直說處理阿富汗問題最好的方案是一個政治協議。他說：「（談判）在這方面已取得進展，而我們稍後將有更多報告。」埃爾珀補充說：「隨着我們（在談判上）向前走同時，這將是一個持續進行評估的過程——如我們向前走的話。」

埃斯珀沒有說明停火何時開始，但塔利班一名官員之前向法媒表示，會在14日開始減少暴力。

特朗普2月13日也表示，華府很大機會在2周內與塔利班簽訂和平協議。當他被問及是否達成臨時協議時，他在iHeart電台的播客廣播中說：「我認為我們已經非常接近（達成協議）。我認為我們很有可能達成協議。我們再看看吧，這不等於我們會有一個協議，但我們會在未來2周知道。」

外界暫未清楚特朗普所說的協議，是指美國與塔利班有限的暫停敵對或是其他更廣泛的協議。