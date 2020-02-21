習近平與文在寅通電話後　韓媒關注中方不提訪問韓國事宜

中韓領導人2月20日通電話，中方新聞稿未提及習近平訪韓的問題，此引起韓國媒體關注。

韓國《中央日報》2月21日報道，在與韓國總統文在寅的32分鐘通話中，中國國家主席習近平沒有提及訪韓問題，連訪韓時期定在上半年的內容都沒有提到。習近平在電話中表示「中方相信，戰勝疫情之後，中韓兩國人民友好感情會加深，雙方各領域交往合作會更加活躍」。

韓媒稱，習近平2020年上半年訪韓計劃不會有變（新華社）

有分析認為，這句話暗示要等疫情徹底結束後才會討論訪韓事宜，也就是說最早在5月份、6月份才能實現。

而中方媒體沒有提及習近平訪韓之事，但是就習近平上半年訪日的事宜再次進行了確認。

中方將習近平訪韓相關事宜做了「模糊」處理，有意見認為，這是因為在中美競爭的格局中，韓國對於中國來說有着更為直接的利益關係。

從2018年年末開始青瓦台、外交部幾乎每個月都會提及習近平訪韓事宜。 還有聲音認為，韓國政府不間斷地向習近平發出訪韓邀請，在外交戰略層面上稍微有些不合適。

韓國國立外交院教授金漢權指出，「現在中國將訪韓當作一種談判的牌，會就一些敏感問題向韓國做出很多要求」，「習近平訪韓對於韓國來說能獲得的國家利益有哪些應該先把握清楚才好」。