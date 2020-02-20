【武漢肺炎】韓國新任總領事乘貨機抵武漢履新　攜救援物資同行

武漢肺炎疫情嚴峻之際，韓國新任駐武漢總領事姜承錫於今日（20日）凌晨近2點抵達武漢赴任。這是武漢發生新冠肺炎疫情以來，首位新上任的外交官。 內媒報道指，姜承錫是乘坐韓國政府的臨時貨機到武漢赴任，跟他同時抵達的還有韓國地方政府、企業以及民間捐助的救援物資。

姜承錫抵達武漢後接受內媒採訪時表示，在這個非常艱苦的時間，韓國政府派遣他到武漢是非常有意義的。韓國跟中國，特別是跟湖北省關係非常密切。2020年是韓國跟中國建交28年，不管是什麼情況，都會維持韓國跟中國的關係，互相了解，互相幫助。特別是困難的時候，幫助支持是兩國關係的重點。

姜承錫又表示，他上任後將支援仍留在武漢以及周邊地區的100多名韓國僑民。

姜承錫1988年進入韓國外交部，歷任韓國駐青島副領事、駐香港副領事、駐瀋陽總領事館大連領事辦公室代表等。

韓國駐武漢總領事一職已空缺3個多月。據韓國外交部消息，前韓國駐武漢總領事金永瑾於2018年4月上任，並在2019年11月離任。此後一直由副總領事李光鎬代行總領事一職。疫情發生後，李光鎬和他的同事主動選擇留在武漢，在當地政府協助下服務韓國僑民。

（湖北廣播電視台）