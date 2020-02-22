【武漢肺炎】美就乘搭亞洲郵輪發旅遊警示　CDC指香港有社區傳播

美國繼1月30日對中國提高旅遊警示，呼籲公民不要前往中國後，國務院2月21日在網站建議，美國公民應就搭乘郵輪前往或在亞洲地區的旅行重新考慮。美國美國疾病控制和預防中心（CDC）同日也表示，香港及台灣等地區亦出現社區傳播情況。

美國疾病控制和預防中心國家免疫與呼吸道疾病中心主任梅索尼耶2月21日指，新加坡、韓國、台灣、泰國、越南、香港與日本等地已出現社區傳播情況。圖為2月21日香港市內一景，大部分市民都戴上口罩。（AP）

美國國務院領務局首席副助卿布朗利（Ian Brownlee）21日在與美國疾病控制和預防中心 （CDC）一同召開的電話記者會上表示，美國國務院已就2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）發布旅遊勸告（Travel Advisory）。

根據美國國務院領事司（Bureau of Consular Affairs）網站發布的武漢肺炎緊急通知，美國國務院維持對中國發布的最高第4級旅遊警示，呼籲美國公民請勿前往。網頁也重申美國政府要求過去14天從湖北返美的美國公民必須進行14天隔離，自中國其他地區返美的民眾則需要接受健康檢查與自我隔離檢疫。

美國國務院呼籲美國民眾不要在亞洲登上郵輪，以及預期一旦發生可能出現的隔離與其他限制情況而採取「主動措施」。不過聲明並沒說明是什麼措施。

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CDC專家：港已有社區傳播

美國CDC國家免疫與呼吸道疾病中心（National Center for Immunization and Respiratory Diseases）主任梅索尼耶（Nancy Messonnier）在說明美國武漢肺炎最新情況時也首度公開表示，已在7個國家或地區觀察到社區傳播，分別是新加坡、韓國、台灣、泰國、越南、香港與日本。

日本方面，當地疫情蔓延一度加速。停泊在橫濱港的鑽石公主號郵輪出現數百宗確診個案，還有流入社區的傳染個案。隨着隔離期結束以及病人已被移走，美國派出包機接回329名公民。梅索尼耶稱CDC在21日確認當中18人「中招」，另有10人在日本已確診。她說，確診人數仍可能增加。

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「美國最緋可能會有社區傳染」

梅索尼耶指出，美國「尚未」出現社區傳播，但「非常可能、甚至是最終或會發生。」

她說，預期確診病例數目可能會再增加，因乘客身處封閉的環境。她說，郵輪上有大規模的傳染，那些美國公民感染風險是高。

美國CDC現在將該國個案分為兩類，一類是歸國的患者，以及那些在美國境內確診的人。梅索尼耶說，截至21日早上，「我們有13個美國個案，21人個歸國個案。歸國個案包括18名來自鐨石公主號的人，以及3名乘武漢撤僑包機回來的人。