【鑽石公主號】美國撤僑帶同14名確診患者回國　傳特朗普震怒

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延後，美國早前從停靠在日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪上撤走美國公民，本來預計政府專機只接載對病毒檢測呈陰性的公民，但最後有14名確診感染病毒的公民也一同回美國。美國媒體引述官員消息報道，總統特朗普（Donald Trump）對此十分憤怒。

《華盛頓郵報》2月22日報道稱，特朗普最先是在2月15日獲知美方會派出兩架包機，接回在「鑽石公主號」隔離了多天的美國人回國，有症狀或確診感染的病人會先留在日本，不會隨包機回國。三名高級政府官員表示，特朗普當時聽取匯報後，同意健康的乘客不應與生病的乘客同機。

但是撤僑當天最後發生意外情況，數百名美國乘客離開「鑽石公主號」，乘坐大巴士前往機場期間，官員才獲告知其中有14名美國人在最新的檢測結果中確診感染，只是尚未出現症狀。最後美國官員決定把這14人也帶回美國，並將他們隔離。

美國媒體引述知情的政府官員報道，特朗普事後才得知相關決定，對此感到憤怒，認為官員沒有事先諮詢他，還抱怨這一決定可能會損害他的政府對外界回應的處理。

特朗普向他的向代理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）、國內政策委員會主任格羅根（Joseph Grogan）、美國衛生與公眾服務部部長阿扎（Alex Azar）等官員抱怨。此後，特朗普多次與白宮高級官員通話，表示他應該先獲告知此事，又認為這應該由他做決定，他強調不同意這個已做出的決定。