【鑽石公主號】鄭泳舜助港人下船與送院妻重聚　促安排第四班包機

由新型冠狀病毒引致的武漢肺炎繼續在全球蔓延，港府近日安排包機陸續接回郵輪「鑽石公主號」上的港人，截至22日下午3時，尚有100多名港人滯留日本，其中32名是緊密接觸者，另外數十人是非緊密接觸者。 民建聯立法會議員鄭泳舜親身到日本協助滯留港人，今日（22日）就幫助了一名男子落船，與其情況嚴重的確診妻子重聚。另有港人自行購買機票返港，鄭泳舜承諾會為他們向政府申請索償，並考慮作出包底安排。

鄭泳舜連日來在日本為滯留港人奔波．（鄭泳舜facebook）

鄭泳舜連日來在日本為滯留港人奔波，就今日有港人因日方失誤，被誤會為緊密接觸者而被拒絕登上包機，鄭泳舜協助他們自行購買機票返港，又承諾會幫手申請索償，要求特區政府全力跟進，並考慮作出包底安排。保安君局長李家超宣佈，將安排第三班包機，於明日（22日）凌晨1點45分，接載任何可以離船，而非緊密接觸者的港人。鄭泳舜提醒港府必須與日方核實好名單，不能再出現混亂情況，讓回港旅客受到折騰，又要求盡快為接回緊密接觸者部署第四班包機。

鄭泳舜今日亦到訪自衛隊中央醫院，為求助患者送上物資，並了解最新情況。他又為於另一所醫院留醫的一名情況嚴重患者，安排其同行丈夫落船與她見面。鄭泳舜感謝隨行10名翻譯義工，幫忙尋找失聯患者及協助港人與醫護人員溝通。