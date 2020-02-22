【日本疫情・鑽石公主號】厚生省90人登船　重返崗位前未經檢驗

出現2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）大規模傳染的郵輪「鑽石公主號」船上檢疫工作仍未結束，隨着愈多乘客通過檢測離開後進入下一階段。然而它停泊的日本橫濱港仍是有眾多醫護人員及工作人員使用，他們也可能會成為病毒散播的媒介。

鑽石公主號郵輪迄今有634人確診感染，日本厚生勞動省曾至少派出90名職員登上船工作，但他們在下船後沒接受病毒檢測就重回之前的工作崗位。

圖為2月21日「鑽石公主號」的一些歐洲乘客乘旅遊巴離開日本橫濱港。（AP）

日本放送協會（NHK）22日報道，曾往鑽石公主號工作的厚生省職員目前已有4人確診，但那些沒有發燒徵狀的職員，未經檢測就繼續回到厚生省上班。

厚生省的操作比起另一部門較差。從中國湖北省武漢市載走日本公民的包機是由日本內閣官房所負責，相關職員在完成工作後都有接受病毒檢測。

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日本東北醫科藥科大學特任教授賀來滿夫（傳染病學）就厚勞省的做法表示，有必要重新考慮對職員檢查的方法。這些人下船後一段時間內最好是在家工作。

厚生勞動省回應，稱重返崗位的職員確實沒有接受檢驗，但如他們出現發燒或呼吸道徵狀就會對其進行病毒檢測。