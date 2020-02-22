特朗普首次訪問印度　將與莫迪一起參觀泰姬陵

美國總統特朗普（Donald Trump）和夫人梅拉尼婭（Melania Trump）將於2月24日至25日訪問印度，這是他上台以來首次訪問印度。一名白宮高官2月21日在記者會上介紹了特朗普此次訪問印度的隨行人員以及行程。

美國積極拉攏印度，制衡中國。此次訪問是特朗普上台以來首次訪問印度。（AFP）

特朗普的隨行人員

根據這位官員的介紹，特朗普的隨行人員包括：美國駐印度大使賈斯特（Ken Juster）、商務部部長羅斯（Wilbur Ross）、能源部長布魯耶特（Dan Brouillette）、總統助理和代理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）、國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）、總統的助理和總統的顧問伊萬卡（Ivanka Trump）、總統的助理和總統的高級顧問庫什納（Jared Kushner）、總統的助理和高級政策顧問米勒（Stephen Miller）、總統的助理和數字戰略的高級顧問斯卡維諾（Dan Scavino）、總統的助理和第一夫人的幕僚長雷諾茲（Lindsay Reynolds）、總統助理、國際電信政策特別代表和幕僚長高級顧問布萊爾（Robert Blair）以及總統的助理和新聞秘書、總統和第一夫人的公關總監格里沙姆（Stephanie Grisham）。

訪問行程

在行程上，這位官員介紹說，特朗普將於2月24日抵達印度古吉拉特邦的艾哈邁達巴德，在薩達爾帕－特爾體育場與莫迪（Narendra Modi）總理共同發表演講。隨後，特朗普和梅拉尼婭將同莫迪一起參觀位於阿格拉的泰姬陵。

他還說，然後，他們將飛往新德里，在新德里過夜，並在25日一個完整的行程。這將包括禮儀性活動、與印度總理的雙邊會晤、與印度投資者的商務活動，特別聚在美國投資製造業的公司。

特朗普還將與使館工作人員舉行見面會，並與印度的總統舉行會談，並於當晚參加印度總統府舉行的國宴。

訪問目的

關於特朗普此訪的目的，這位官員介紹說，首先，我們將集中精力建立我們的經濟和能源關係。其次是加強防務安全合作，共同打擊恐怖主義，推動建立自由開放的印太地區。美國希望印度能夠在印太地區建立一個基於規則的秩序。