特朗普訪印度聚焦軍事合作　料簽33.3億美元軍事採購協議

美國總統特朗普（Donald Trump）2月24日訪問印度，印媒報道兩國可能簽署2項總價33.3億美元的軍事採購協議，同時確定一份美印基礎軍事通訊合作協定的簽署時間表。

《印度斯坦時報》 （Hindustan Times）22日引述一些匿名官員報道，根據日程表，兩國可能將於3月起展開《地理空間合作基本交流和合作協議》（BECA）的談判。BECA將讓印度與美國交換地理空間地圖資料，讓雙方除民用外，獲取高度精確的自動化硬件系統與武器，如巡航導彈和彈道導彈。

特朗普2月24日訪問印度。圖為21日，孟買學生在街頭繪畫總理莫迪和特朗普的畫像。（Reuters）

美印從2016年起陸續簽署《後勤交流協定備忘錄》（LEMOA）和《通信兼容與安全協議》（COMCASA）。《地理空間合作基本交流與合作協議》與LEMOA和COMCASA一樣，都是兩國基礎軍事通訊合作協定之一。

除BECA外，印度與美國在特朗普訪印期間還可能簽署兩項軍事採購協議。其中一份24億美元的協議是採購24架MH-60R型直升機，另一份9.3億美元的協議則是購買6架美國AH-64E型阿帕奇（Apache）武裝直升機。兩項軍事採購均已獲印度內閣安全委員會（CCS）批准。印度海軍還可能向美國增購8架P-8I型海神巡邏機。

特朗普25日與印度總理莫迪（Narendra Modi）會晤。另一人透露，會談結束後發布聯合聲明，可能有力集中在美印反恐主義和合作。美國近年來成為印度在這個議題上的堅定盟友，施壓巴基斯坦，希望該國處置境內的恐怖分子。

兩國官員均指出，美印間的貿易談判還存在一些棘手問題。但官員認為，美印雙方都有雄心促成更大的貿易協定。