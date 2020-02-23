【武漢肺炎】日本838人確診　郵輪「鑽石公主號」新增57個案

日本確診感染2019冠狀病毒病（COVID-19）的個案增至838宗，23日有12個確診感染病例。 日本放送協會2月23日報道，確認郵輪「鑽石公主號」新增57人感染新冠肺炎。目前被確認感染的船員和乘客合計691人。

除了為數不少的新增個案，日本厚生勞動省23日晚公布，「鑽石公主號」郵輪乘客中，出現第三個因感染SARS-CoV-2病毒而死亡的病例，是一名80多歲的日本男子。

這位不幸身亡的男死者生前乘郵輪抵達橫濱港，2月5日因出現病徵被送往醫院就醫，23日死亡。此前郵輪一名男乘客及一名女乘客在2月20日死亡，兩人都是80多歲。

其他日本境內個案：

日本北海道9人在23日確診感染，他們的年齡介乎20多歲至80多歲。北海道迄今已有26個確診個案，其中一名20多歲女子病重，需使用呼吸機。



北海道札幌市政府23日表示，市內一名70多歲男性上班族確診感染新型冠狀病毒。患者最近並無外遊紀錄，也未曾跟市內確診患者有過接觸。

北海道江別市一名50多歲女子確診。她在一間小學從事配送飲餐的臨時工，負責把食物和飲品送到課室。她工作期間有戴口罩和手套。暫時有該校學生出現不適的報告。

名古屋高速公路一名負責接送員的男子確診，導致52名跟他有密切接觸的同事須在家自我隔離，亦導致6個收費站因人手不足而要關閉。