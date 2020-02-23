【美國大選】民主黨黨團會議問題多　內華達重現「艾奧瓦之亂」

美國民主黨2月3日在艾奧瓦州（Iowa）舉行黨團會議出現混亂情況。內華達州（Nevada）的黨團會議在22日舉行，似乎也是同樣有問。儘管該州已努力避免問題重現，但仍有多個地區的黨團會議官員和選民在當天報告投票規則不清、統計故障和計票公布時間延誤等狀況。

艾奧瓦州舉行黨團會議時，民主黨就因應用程式出問題，導致最終結果延誤多日才出爐。內華達州民主黨（Nevada State Democratic Party）黨團因此放棄使用同一公司研發的應用程式，改為採用更加人工的方式。儘管如此，投票這天仍出現問題。這促使人們呼籲該黨取消黨團會議制（caucuses），改用初選制（primaries）。

美國民主黨2月22日在內華達州舉行黨團會議。圖為桑德斯當天在聖安東尼奧出席競選集會。（Reuters）

初選和黨團會議的分別

初選與一般選舉差不多，選民隨時可現身投票，投完票即可離開。黨團會議則要求選民出席時長幾個小時的會議，期間公開宣告擁戴哪位參選人。參與黨團會議的人必須選邊站，例如印第安納州南本德（South Bend）前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）的支持者站這邊，麻省參議員沃倫（Elizabeth Warren）的支持者站那邊；也可透過舉手方式表態，讓轄區領袖記錄各參選人的票數。

如果參選人得票數未達15%就會失去投票有效（viable）身份，他們的支持者可轉而支持其他得票率過15%的參選人，或是選擇不參加第2輪投票。

轄區領袖接着要計算並記錄每名參選人贏得多少張票。票數有可能出現小數點，例如參議員桑德斯（Bernie Sanders）在艾奧瓦州波克縣（Polk County）所得的票數就相當於106.88票。

選民伊格拉（Carolina Higuera）22日在內華達州北拉斯維加斯（North Las Vegas）參與黨團會議。她表示，票數計算上存有廣泛誤解，而且黨團會議職員在使用Google表單統計當天票數和提前投票票數時，還發現重複計票的現象。伊格拉稱：「現場感覺很詭異，它（整個流程）非常糟糕。」

民主黨在2020年只有4個州舉行黨團會議，分別為艾奧瓦州、內華達州、北達科他州（North Dakota）和懷俄明州（Wyoming），數量遠少於2016年總統大選。