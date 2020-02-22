【美國大選】情報指俄羅斯擬出手相助　桑德斯警告莫斯科勿插手

美國民主黨總統初選參選人桑德斯（Bernie Sanders）2月21日要求俄羅斯勿干預美國的一些選舉（編按：他指的應包括美國大選以及民主黨初選）。在此之前，桑德斯稱美國情報官員告訴他，俄羅斯政府正干預美國總統大選並想暗中幫助他。

桑德斯2月21日表示，他明確地向普京傳達訊息，要求後者不要干預美國選舉。圖為他當天在加州聖安娜出席競選集會。（Reuters）

桑德斯在加州貝克斯菲爾德（Bakersfield）告訴記者，美國情報官員約1個月前向他做出簡報，指俄羅斯試圖干預2020年美國總統大選這件事。

美國《華盛頓郵報》22日亦引述消息人士指，華府告訴桑德斯，俄羅斯有助他一臂之力，雖然不清楚會是以何種形式進行。官員也已向美國總統特朗普（Donald Trump）簡報有關俄羅斯干預今年大選的消息。

桑德斯在一份聲明中稱：「我跟特朗普不一樣，我沒認為（俄羅斯總統）普京（Vladimir Putin）是個好朋友，他是個專制的暴徒，想在俄羅斯破壞民主和打壓異議。」他還說：「說真的，我不在乎普京希望誰當總統，我給普京的訊息很明確：離美國選舉遠一點，假如我當上總統，我將確保你這樣做。」

美國不止一個部門，包括情報機指出，俄羅斯曾透過操控社交媒體干預2016年美國總統選舉。美國情報官員2月13日在一項秘密簡報中告訴國會議員，俄羅斯正在干預美國2020年大選，暗助總統特朗普連任。特朗普和俄羅斯克里姆林宮21日均否認有關說法。