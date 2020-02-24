【武漢肺炎】姆努欽：疫情對經濟影響難測　中美貿易談判或延後

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）2月23日報道，在沙特阿拉伯首都利雅德（Riyadh）參加G20財長會議的美國財長姆努欽（Steven Mnuchin），當日受訪時就2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情對經濟的影響以及美國經濟的未來走向等議題發表觀點；他表示，中方目前着重於控制疫情，因此中美達成第二階段貿易協議的過程將會放慢。

中美雙方在2020年1月15日簽署第一階段貿易協議，而當時武漢方面已經有關於新冠肺炎疫情的報告。（AP）

姆努欽表示，新型冠狀病毒儘管傳播速度很快，但其致死率很低，因此各方在會議上談論的是如何做好防疫準備，而目前很難就疫情對經濟構成的影響做出準確預測，不過未來3到4個星期內影響將會變得明顯，屆時美方將對其有更好的認識並制定相關對策。

姆努欽又說，中國政府對疫情反應速度比過去要快很多，而毫無疑問中方目前着重於控制疫情，因此中美達成第二階段貿易協議的過程肯定會放慢。他補充，他並不相信中方高級別貿易代表團在年2020年1月赴美簽署第一階段貿易協議時就已經意識到新型冠狀病毒的危險性。

至於美國經濟的未來走向，姆努欽指出，這將影響2020年美國大選，而目前有一系列可能會拖累經濟增長的負面因素，包括波音（Boeing）停產，通用汽車（General Motors）工人罷工以及本次新型冠狀病毒肺炎疫情等，其中波音停產可能會拖累經濟增長0.5%，但另一方面，對經濟影響最為實際的員工工資與就業正在朝好的方向發展，而GDP（國內生產總值）只是一項統計數據，民眾真正關心的還是工作與工資。

（綜合報道）