【一分鐘看世界】武漢肺炎是「X疾病」？美選舉之亂、特朗普訪印

今天是2月24日，星期一。 在稍為回暖但可能有雨的早上，你需要知道的國際新聞：

世衛指的「X疾病」是什麼？

世界衛生組織（WHO）幾年前就曾警告過，謎樣的「X疾病」（disease X）可能引爆全球大流行。新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）的症狀可能最初很輕微，但第二周突然變得致命，恐怕就是這種「X疾病」。

世衛在世界八大危險疾病名單後加上了「X疾病」，目的是讓各國警惕除8大疾病，新疾病可能會在某個時候出現。今天新型冠狀病毒正快速在世界蔓延，且造成多人死亡，令人認為新型冠狀病毒肺炎可被視為世衛定義的X疾病，納入危險疾病的名單中。（按此閱讀更多）

新型冠狀病毒正快速地在世界各地傳播，多個國家均出現疫情。（Getty）

印度總理莫迪有求於人

美國總統特朗普（Donald Trump）2月24至2月25日對印度進行為期兩日的訪問。這是特朗普上任以來首次訪問印度。印度總理莫迪（Narendra Modi）為了迎接他的到訪可謂是煞費苦心。印度不僅在特朗普到訪的古吉拉特邦（Gujarat）倉促建起一道約500米長的圍牆，遮擋貧民窟，還向連接恒河的亞穆納河流灌水消除臭味。莫迪為何如此大費周章？除了雙方預計會簽訂的合作，還有是印度需要跟美國修復雙邊關係……（按此閱讀更多）

美國總統特朗普（圖右）24日訪問印度，料將獲得印度總理莫迪（圖左）盛情招待。外界關注美印關係在今次會面後的走向，以及兩人在貿易問題上有何進展。圖為2月23日，印度阿格拉（Agra）一名男子走過一塊印有美印領導人肖像廣告板。（AP）

美民主黨初選再現混亂

美國民主黨為選出總統候選人而進行的第三場前哨戰在22日舉行，不過這個在內華達州（Nevada）進行的黨團會議問題多多，情況有點像艾奧瓦州（Iowa）黨團會議的「翻版」。儘管內華達州已努力避免問題重現，但仍有多個地區的黨團會議職員和選民在當天報告投票規則不清、統計故障和計票公布時間延誤等狀況。

內華達州民主黨（Nevada State Democratic Party）黨團放棄使用有問題應用程式，改為採用更加人工的方式。儘管如此，投票這天仍出現問題。這促使人們呼籲該黨取消黨團會議制（caucuses），改用初選制（primaries）。（按此閱讀更多）

特朗普面對11月的美國大選，需要有「政績」在手，美國與塔利班倘能達成和解，繼而讓美軍撤出，將會是展示他兌現競選承諾的能力的良機。（路透社）

美國與塔利班和解有隱憂？

經歷18個月談判，美軍、阿富汗政府，以及塔利班於當地時間2月21日正式開展為期一周的局部停火協議。如果一周停火順利落實，美國與塔利班將於2月29日正式簽訂和約，為美軍撤出與阿富汗國內和平進程鋪平前路。從這樣的描述看來，這當然是正面的發展。然而，這一陣和解風，似乎並未吹散阿富汗長年積累下來的衝突種子……（按此閱讀更多）

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