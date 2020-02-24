【武漢肺炎】意大利死亡病例升至3例　北部地區疫情嚴峻

意大利當地時間2月23日出現了第三宗新冠肺炎死亡病例，死者是當地一名年邁且患有癌症的婦女，目前北部地區疫情較為嚴峻，病毒溯源工作存在困難。

目前意大利是歐洲地區受疫情影響最為嚴重的國家。（AP）

據英國路透社當地時間2月23日引述意大利官員的說法，23日當天有一名感染新型冠狀肺炎的患者死亡，令該國的死亡病例升至3宗。

意大利北部倫巴第（Lombardy）地區福利委員會議員加勒拉（Giulio Gallera）表示，死者是一名居住在米蘭東部城鎮克雷馬（Crema）年邁且患有癌症的婦女，而在意大利北部地區，有另外兩名年邁患者在過去48小時內死亡。

意大利威尼托（Veneto）區州長扎亞（Luca Zaia）表示，從23日晚開始，包括威尼斯狂歡節以及體育活動在內的所有群居類活動都將暫停，直到3月1日為止，而本次疫情是他在從政生涯中面對的最為糟糕的問題。

意大利國家民事保護部（national civil protection agency）負責人博雷利（Angelo Borrelli）表示，截至目前當地衛生官員尚未確定「零號病人」，而此前一些地方已經對中國公民或有過武漢接觸史的該國公民進行過病毒篩除工作。