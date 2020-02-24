馬來西亞首相馬哈蒂爾突然辭職

馬來西亞首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）24日發表僅兩行字的聲明，稱已在下午1時知會馬來西亞國家元首有關他呈辭的決定。他所屬的政黨土著團結黨（Parti Pribumi Bersatu Malaysia，Bersatu）亦宣布退出執政的希望聯盟（Pakatan Harapan）。

土著團結黨是希望聯盟的一部分。馬哈蒂爾率領政黨加入希望聯盟，與當時仍在獄中的前副首相安華（Anwar Ibrahim）聯手，2018年在選舉中將統治該國60年的國民陣線（Barisan Nasional）擊敗。

有馬來西亞媒體在23日晚上報道，馬哈蒂爾將與部分執政黨及在野黨成員另組新政府。23日晚上，來自安華所屬人民公正黨（Parti Keadilan Rakyat）的一些「變節」成員、一些其他國會議員，包括該國最大反對黨巫統（UMNO）議員在吉隆坡郊區會談。這令執政聯盟破裂的說法更囂塵上。

馬哈蒂爾辭職可說是會為該國兩大政治人物權力傾軋揭開新一章。馬哈蒂爾與安華關係複雜，後者曾為前者的「徒弟」，兩人後來變成政敵，再變成戰友。馬哈蒂爾2018年成為首相。他當選後曾多次承諾會向安華交棒，但卻抗拒交出時間表。此外2019年傳出有多黨計劃對馬哈蒂爾提出不信任投票，希望令他提早落台。