【武漢肺炎】斯洛伐克總理因高燒緊急住院引發猜測

首先爆發於中國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）正在世界蔓延。斯洛伐克總理佩列格里尼（Peter Pellegrini）日前因高燒入院，這引發猜測。

斯洛伐克總理辦公室2月23日宣布，總理佩列格里尼22日因急性上呼吸道感染且有高燒而住院。由於他的病情，他暫時取消所有日程安排。

此時，離斯洛伐克議會選舉只有一周的時間，而佩列格里尼所在的政黨「方向黨」，很可能會失去執政地位。根據原計劃，佩列格里尼預計將於23日晚上參加電視辯論。29日與其他政黨領袖共同參加議會選舉投票。

佩列格里尼23日也在Facebook上發了一張自己住院的照片。他在還圖片上寫道，自己在最不恰當的時刻生病了，他過去兩週一直在與嚴重的感染鬥爭。但在這個忙亂的時刻，他仍努力繼續工作。

他還說，他相信自己能夠儘快地回到工作崗位，為斯洛伐克的工作。

值得一提的是，全球此時此刻正被新型冠狀病毒肺炎疫情困擾。新型冠狀病毒肺炎首先出現於中國武漢市，但是現在世界很多地方已經有感染病例。

佩列格里尼此時因高燒住院引發了外界的猜測，不過截止到24日，斯洛伐克並無新冠肺炎病例確診。

佩列格里尼並非首個被傳感染新冠肺炎的國家領導人，此前柬埔寨首相洪森也被傳感染了這種病，但是後來被闢謠。