【武漢肺炎】日韓意與伊朗病毒蔓延　抗疫措施因地制宜

新型冠狀病毒肺炎正在各國蔓延，除中國外，疫情在日本、韓國、意大利蔓延得相當快，伊朗亦被視為中東可能發生大規模爆發的地點。各國正採取緊急措施阻止病毒進一步散播。

日本大部分病例來自鑽石公主號郵輪，但疫情已逐漸在社區散播。（Reuters）

日本病例主要來自郵輪

日本的疫情主要集中在鑽石公主號（Diamond Princes）。包括受感染和中國旅客在內，有145人染病、鑽石公主號691人，以及撤僑歸國的14人，共有838宗個案。疫情已造成4人死亡。

日本在疫情爆發初期，12日起採取措施限制中國湖北省旅客入境，及對來自包括香港在內的國家地區的旅客實施特別檢疫措施，不過仍無法阻止病毒在社區散播。

日本社區的傳播來源之一，相信來自接載旅客的的士司機。有東京都的士司機在感染病毒後，在參加公司的船上宴會時把病毒傳播開去，令十多名司機同時染病。

日本政府在24日召開緊急會議，制定防止社區爆發政策，預料在25日公布。

韓國新天地教會成為韓國疫情爆發的主要來源地。（Getty）

韓國新興宗教聚會導致疫情爆發

韓國疫情主要集中在大邱市及慶尚北道。截至24日當地時間下午4時，韓國新增70個案。全國已有833人受感染，當中7人死亡。疫情「重災區」是大邱市，以及慶北清道郡。

韓國同樣在疫情爆發初期，便限制中國湖北省旅客入境。其餘對來自包括香港在內的地區的旅客均實施特別檢疫措施，包括要求旅客安裝特別手機應用程式，每天申報健康狀況。

韓國社區爆發來源主要來自名為「新天地教會」的新興宗教。一名居住大邱市的61歲婦女在感染病毒後兩次前往教會參加禮拜，導致大量患者出現。而另一個疫情重災區，慶尚北道清道郡的大南醫院同因舉行新天地教會相關人士的葬禮，導致醫院內疫情爆發。

韓國政府在23日宣布把疫情預警提升至最高級「嚴重」級別，並成立中央災難安全對策本部，應對疫情。中央災難安全對策本部在24日宣布，將對大邱市估計共2.8萬名有感冒症狀的居民進行統一病毒測試，同時對新天地教會大邱區全體9000名信徒進行病毒測試，期望可在4星期內控制疫情。

在意大利米蘭街上，有旅客戴上口罩。（Getty）

意大利確診個案陡增

意大利是目前歐洲疫情最嚴重的地區，疫情主要集中在北部倫巴第（Lombardy）和威尼托（Veneto）兩區，截至24日至少219人受感染，其中5人死亡。

意大利的疫情最早在1月31日出現，來自兩個乘郵輪的中國旅客。然而在平靜一段時間後，確診個案由2月20日的3個，增至24日的逾200個。

一名38年歲、住在倫巴第的男子確診感染病毒，隨後出現的數十個患者均被指曾與該男子接觸。當地傳媒指該男子出由現症狀後5日才去看醫生，導致病毒廣泛散播。不過該男子未曾前往中國，感染途徑未明。

政府為避免疫情擴散，宣布封鎖北部12個城鎮，無許可不能進出城市，並呼籲當地居民無必要不要上街。

鄰國為避免疫情擴散至歐盟其他地區，亦先後宣布暫停來往意大利交通。如奧地利宣布暫停途經意大利的列車，法國亦表示將採取措施，加強戒備。

土耳其暫時關閉伊朗邊境，防止疫情擴散。（Getty）

伊朗恐成「重災區」

伊朗是目前在中東地區疫情最嚴重的地區，同時也是死亡率最高的地區。惟政府公布的死亡個案仍停留在12個，衛生部在國營電視節目中否認一名國會議員的說法。伊朗半官方勞動新聞社報道一名來自聖城庫姆（Qom）的議員說，該市已有50人死亡。

伊朗首宗個案報道在19日出現，隨後感染人數持續上升，疫情集中在庫姆及首都德克蘭。伊朗已宣布取消所有公開活動及聚會，多個地區的學校亦實施停課。

外界擔心疫情會在伊朗進一步惡化，是因伊朗缺乏資源及設施對抗病毒。半島電視台報道指有伊朗醫院缺乏保護裝備，國民亦缺乏口罩及酒精磋手液等用品。世衛組織表示，美國對伊朗實施的制裁或令伊朗對抗疫情更困難。

鄰國伊拉克、土耳其、巴基斯坦、阿富汗及亞美尼亞均先後宣布暫時關閉邊境，禁止伊朗旅客入境，防止疫情擴散。