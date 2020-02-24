「維基解密」創辦人阿桑奇在英出席引渡聽證會

維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）2月24日現身英國一個法庭，有關引渡他到美國受審的聽證會開始。身穿藍灰色西裝以及剃好鬍子的他出庭時回應提問，確認其在紀錄上的姓名及年齡。

聽證會在英國倫敦東南部伍爾奇（Woolwich）刑事法院舉行，開始讓代表美國政府部門的律師作開庭陳詞。法官巴拉特瑟（Vanessa Baraitser）在庭上表示，任何對聆訊做出干擾行為的人，會被帶離法庭。

法官2019年10月駁回他推遲引渡聽證會的請求，並表示會在2020年2月開始全面聆訊。阿桑奇因違反保釋條例、棄保潛逃罪成，2019年5月因在英國倫敦法庭被判入獄50周，他現時時被囚禁在貝爾馬什監獄（Belmarsh Prison）。

圖為畫家筆下阿桑奇2019年10月21日到英國倫敦地方法院，出席有關引渡他到美國的聽證會的情形。（AP）

完成一周的開庭陳詞後，會休庭到5月再舉行聽證會，到時雙方會展示手上的證據。法官料在往後數個月內都不會做出裁決，因敗訴的一方將上訴。即使法院裁定是讓阿桑奇被引渡到美國，英國政府還可作最後決定。阿桑奇正爭取避免引渡至美國受審。倘若成事而他被判間諜罪成，會被判入獄175年。

阿桑奇2006年創建維基解密網站，2010年公布大量有關美軍在阿富汗戰爭與伊拉克戰爭中有不當行為、以及美國秘密監察別國領袖的密件，引發爭議，美國的國際聲譽也因此受損。同年11月瑞典指控他8月在該國逗留期間，強姦及性騷擾2名瑞典女子。

他一度在英國被捕，但2012年6月19日於保釋期間進入位於倫敦的厄瓜多爾駐英國使館尋求庇護。厄瓜多爾2019年4月11日撤銷給予阿桑奇的庇護後，倫敦警方進入使館將他拘捕，之後被囚禁在貝爾馬什監獄 。