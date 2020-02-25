武漢肺炎・最新疫情｜韓國累計增至977宗　首名外國患者死亡

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，繼日本之後，韓國、伊朗及意大利的疫情都有加劇的跡象，其中伊朗、伊拉克、巴林及阿曼都有新增個案，令人擔心中東將成為下一個有大規模傳染的地區。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

韓國的疫情仍然集中在大邱市及慶北清清道郡，然而疫情開始影響到韓國軍方及駐韓美軍，令人擔心會否對該國政府帶來更大的影響。圖為2月24日韓國大邱市一名身穿保護衣的工作人員在一個醫療中心堆放來自確診病人的醫療廢物。（AP）

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韓國（South Korea）：韓國2月25日下午宣布，再多84宗確診個案，迄今累計977個病例。若加上當局上午公布的60宗個案，即全日新增144宗。另外死亡病例再增1人至10人，最新死亡病例是一名58歲男子，與清道縣「大南醫院」爆發集體感染有關。

韓聯社25日下午報道，死亡病例已增至11宗，患者是一名35歲蒙古人，在京畿道高陽市明知醫院治療期間病逝，是當地首宗外國人個案。

大韓航空2月25日表示，公司一名機組人員確診感染新型冠狀病毒，因而決定關閉仁川國際機場附近的辦公室。公司指，收到韓國疾病控制和預防中心通知，有員工確診。暫時未知確診員工曾執勤的航班詳情。

韓國2月25日早上宣布，再新增60宗確診感染新型冠狀病毒個案，全國迄今累計893個病例。60個新增病例中，49宗來自大邱市和慶尚北道。韓國疾病及預防控制中心指，幾乎所有縣市都有感染個案，新增病例中包括首爾多2宗、釜山多3宗，以及京畿道多5宗。另外，一名在慶尚北道一家醫院留醫、24日確診的女子死亡，令死亡病例增至9人。

韓聯社24日下午報道大邱市的駐韓美國基地中，有內部人員家屬確診。

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意大利的疫情持續，2月24日該國出現第六個死亡病例，患者是來自倫巴第大區克雷馬的女子，本身患有癌症，她在23日確診後，翌日死亡。圖為2月24日駐守意大利米蘭大教堂廣場的士兵與途人交談。（AP）

意大利（Italy）：意大利累計的死亡病例在2月24日增至第7宗。死者是80歲男子，上周因心臟病被送往位於洛迪（Lodi）的醫院。醫生認為他是從被一名病人傳染。該國確診病例已增至229個。

意大利的疫情最早在1月31日出現，來自兩個乘郵輪的中國旅客。然而在平靜一段時間後，確診個案由2月20日的3個，增至24日的逾200個。

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西班牙（Spain）：西班牙2月24日表示，一名意大利醫生在加那利群島（Canary Islands）度假時，確診感染新型冠狀病毒。該國至今累計3宗個案。

西班牙衞生部2月9日確認馬略卡島有一確診病例，是該國第二宗確診病例。病人是英國人，曾與一名後來確診的法國患者有過接觸。該國第一宗確診病例出現在加那利群島（Canary Islands）的島嶼戈梅拉島（La Gomera）。患者曾於一名染病的德國男子有接觸。

加拿大（Canada）：加拿大卑斯省2月24日再有1宗新型冠狀病毒確診病例，為省內累計第7宗。患者是一名40多歲男子，與卑斯省的其中一名確診病人接觸過。全國目前累計有11宗病例。

加拿大多倫多2月23日新增1宗推定個案，令安大略省確診人數增至4人。新增患者是一名女性，21日從中國抵達加拿大。

卑詩省（British Columbia）2月20日宣布新增1宗推定病例，為省內累計第6宗。官員指，對30多歲的女患者染病感到意外，主要因為她只是曾到訪伊朗，並認為這或是廣泛傳播的迹象。

美國（United States）：美國疾病控制與預防中心2月24日表示，美國迄今有53宗新型冠狀病毒確診個案，當中包括39宗由日本回國的「鑽石公主號」郵輪乘客，其餘14人則是本土感染個案。

內布拉斯加大學醫療中心2月20日證實，醫院接收13名郵輪「鑽石公主號」撤僑包機乘客中，11人確診患有新型肺炎，另外2人的檢測結果呈陰性。美國的郵輪撤僑包機17日已經有14人確診。

國務院及衛生及公共服務部（HHS）發表聯合聲明指，美方在乘客下船送往機場期間，獲悉有14人於日前的病毒測試結果呈陽性，與專家協商後，決定讓這些患者上機，並按標準將他們與其他乘客隔離。

美國疾病控制中心2月13日宣布新增一宗確診病例。患者上周從中國武漢乘坐包機返國，之後於德州聖安東尼奧（San Antonio）萊克蘭空軍基地（Lackland Air Force Base）接受隔離。除了郵輪乘客外，全國累計有15宗病例。

伊拉克（Iraq）：伊拉克衛生部官員2月25日表示，基爾庫克（Kirkuk）省新增4宗確診個案，當地累計病例增至5人。新增的4名患者是一家人，之前曾經前往伊朗旅遊。

伊拉克衛生官員24日證實，一名住在南部城市納傑夫（Najaf）的伊朗神學學生公民受感染，是該國出現的首宗確診個案。

科威特（Kuwait）：中東國家科威特2月25日表示，再多3名公民感染新型冠狀病毒，全部人也是從伊朗回國。他們情況穩定，正在接受隔離。全國確診病例增至8個。

當地2月24日首次出現確診個案，患者共有5名。5人22日均從伊朗城市馬什哈德（Mashhad）乘坐班機抵達科威特。機上約有700名乘客。在5名患者當中，有1位科威特公民、1位沙特阿拉伯公民及1位無國籍的阿拉伯人。

巴林（Bahrain）：巴林衞生部2月24日晚上公布，再新增1宗確診個案。一名從伊朗經杜拜回國的女性公民被檢測出對病毒呈陽性反應，全國累計個案增至2宗。衞生部同日稍早宣布，國內出現首宗確診病例，首名患者是一名校巴司機，在2月21日從伊朗經杜拜回國。

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郵輪「鑽石公主號」：

有「鑽石公主號」確診乘客落船後死亡

日本放送協會（NHK）2月25日報道，一名80多歲的「鑽石公主號」郵輪確診乘客，在住院期間死亡，令船上乘客確診死亡數字升至第四宗。

日本栃木縣2月22日晚上公布，縣內新增一名60歲婦人確診感染新型冠狀病毒個案，她是郵輪「鑽石公主號」乘客，2月19日下船。這是日本國內首宗「鑽石公主號」乘客落船後確診感染的個案。

停泊在日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪累計確診個案達到634宗。該船已讓多名乘客完成海上隔離後歸國，但2月21日有2名澳洲人在回國後確診感染病毒，以色列也有2人在返國後確診，而他們在日本的檢測病毒結果為陰性。英國同樣有4名乘客回國後確診。

日本（Japan）：日本長野縣一名60多歲男子2月25日確診，為長野縣首宗確診個案。

日本確診感染2019冠狀病毒病（COVID-19）的個案截至2月25日增至851宗，當中包括郵輪「鑽石公主號」被確認感染的船員和乘客合計691人。

日本厚生勞動省2月24日表示，2名分別在「鑽石公主號」郵輪上工作的部門職員和檢疫官均確診感染新型冠狀病毒。

24該國有10個確診病例，分別來自東京都、北海道、石川縣及神奈川縣。

繼日本後，韓國、意大利及中東等個有明顯增加的情況，令人擔心它們會重演日本的情況。圖為2月23日一班相撲運動員抵達日本大阪新大阪鐵路站。（AP）

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澳洲（Australia）：衞生部門2月21日表示，郵輪「鑽石公主號」兩名澳洲乘客返國後確診。澳洲20日派出包機接走170名澳洲人，其中有6人出現輕微呼吸道感染的徵狀或發燒，當中2人確診。全國目前累計有17宗病例。大部分病人都是來自中國武漢及湖北省。

阿富汗（Afghanistan）：阿富汗公共衛生部2月24日公布，在當地西部的赫拉特省（Herat）確診首宗個案，是3名疑似患者中其中1人。

比利時（Belgium）：比利時衞生部門2月4日表示，2日從中國武漢市撤離返國的9名比利時人中，有一人對新型冠狀病毒的檢測呈陽性反應。這是比利時首宗確診病例。

柬埔寨（Cambodia）：該國1月27日確診其境內第一宗確診個案。衞生部長曼本亨（ Mam Bunheng）27日表示，病人是一名身在港口城市西哈努克城（Sihanoukville）的60歲中國男公民。

埃及（Egypt）：埃及衛生部2月14日表示，當地確診首宗武漢肺炎病例，患者是一名正在醫院接受隔離的中國人，正接受隔離治療，目前情況穩定。

衛生部表示，患者是由開羅國際機場入境，無出現症狀，但檢測後確診。當局在聲明中指出，已立即通知世衛，並採取一切必要的預防措施。

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法國（France）：衞生部2月16日確認有一宗來自東部上薩瓦省（Haute-Savoie）萊孔塔米訥－蒙茹瓦（Contamines-Montjoie）滑雪勝地的2019冠狀病毒病確個案，全國病例增至12個。

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芬蘭（Finland）：1月29日有一名中國遊客確診，她是來自中國湖北武漢的32歲女子。

德國（Germany）：該國迄今錄得14宗確診感染個案，大部分受感染的人都是在巴伐利亞州。德國差不多所有確診感染個案都是汽車零件製造商韋巴斯托（Webasto）的員工。該公司一名來自中國的員工來德國參加一個課程，並傳染德國的同事。

印度（India）：2月3日該國出現第三宗確診個案，3個個案都出現在該國南部省份喀拉拉邦（Kerala）。

伊朗（Iran）：伊朗是目前在中東地區疫情最嚴重的地區，同時也是死亡率最高的地區。新聞網站Eghtesaonline 2月25日報道，伊朗增加2宗死亡個案，累計有14宗。伊朗衛生部24日指，全國確診個案增至61宗。

伊朗半官方勞動新聞社報道一名來自聖城庫姆（Qom）的議員24日說，該市已有50人死亡。不過衛生部在國營電視節目中否認有關說法。

伊朗是在2月19日出現第一宗確診個案。

以色列（Israel）：該國2月24日確認，21日由鑽石公主號郵輪離開的11人當中，又有1人確認患上武漢肺炎。此人送院接受隔離治療。該國2月24日累計有6宗確診個案。

黎巴嫩（Lebanon）：黎巴嫩2月21日宣布該國出現首宗確診病例，為一名乘坐飛機從伊朗西北部城市庫姆（Qom）返國的女子，她目前已經在醫院隔離治療。該國另有2宗疑似個案。

馬來西亞（Malaysia）：馬來西亞衞生部門2月15日稱，當地出現1宗新個案，為一名從柬埔寨入境的83歲美國女子，她之前是「威士特丹號」郵輪的乘客，2月14日下船到柬埔寨後，之後再飛往馬來西亞。她同行的丈夫則沒有染疫。

中國的疫情仍然持續，政府繼續致力抗致，民眾與店家為避免病毒傳播，衛生意識提高。圖為2月22日中國北京一個食店中，一名戴上口罩的廚師準備接待客人。（AP）

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尼泊爾（Nepal）：該國稱1月24日一名來自中國武漢的32歲男子，被檢測出對病毒呈陽反應。這名病人在接受隔離、接受醫治並痊癒後，已經出院。

阿曼（Oman）：中東國家阿曼Oman TV引述該國衛生部2月24日報道，該國兩宗確診個案，兩名確診患病的女子曾往伊朗。兩人情況穩定。

菲律賓（Philippines）：菲律賓2月5日再確診一宗感染武漢新型冠狀病毒的個案，累積個案增至3宗。該國衞生部2月2日証實，一名44歲中國男子在菲律賓確診感染武漢肺炎，2月1日因病死亡。這是菲律賓第二宗確診個案，亦是中國境外首宗死亡個案。

俄羅斯（Russia）：俄羅斯駐日本大使館2月17日表示，船上一名俄羅斯女子的樣本在測試中呈陽性反應。她是第一名確診染病的俄羅斯公民。大使館17日表示，她將會送院就醫。

該國1月31日有兩宗確診個案。兩名患者都是中國公民，他們都已經痊癒出院。

新加坡（Singapore）：新加坡衞生部2月22日指出，國內再多3人確診，全國累計89宗個案。新增患者中，一名32歲新加坡男子曾乘搭包機從中國武漢回國，另一名是30歲新加坡女患者，沒有到過中國，但曾在本地接觸另一名確診28歲神召會恩典堂（Grace Assembly of God）的教堂男職員。其餘一名是41歲新加坡公民，近期未曾前往中國。

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斯里蘭卡（Sri Lanka）：1月27日確認該國出現第一個確診個案。病人是來自湖北省的43歲中國女遊客。

瑞典（Sweden）：公共衛生局1月31日稱一名女子的樣本被驗出對病毒呈陽性反應，她已南部一所醫院被隔離。這位病人曾到中國武漢，來到瑞典求醫。

泰國（Thailand）：泰國2月25日新增2宗感染個案，累計有37宗。新增2名患者為泰國人，其中1人的家人曾前往中國，另外1人為接載中國旅客的司機。泰國累計22名患者已經出院。

阿聯酋（United Arab Emirates）：中東國家阿聯酋2月22日新增2宗病例， 總數升至13宗。2名患者是一對伊朗夫婦，分別是70歲丈夫和64歲妻子。前者情況穩定，正在深切治療部留醫。

該國22日較早前亦公布當地多2宗確診個案，總數升至11宗。新增2例分別為1名34歲菲律賓公民，及一名近期曾與中國人接觸的39歲孟加拉公民。2人情況穩定。

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英國（United Kingdom）：英國2月23日表示，4名由「鑽石公主號」郵輪的乘客22日回國後，確診感染新型冠狀病毒，令當地病例總數增至13宗。

在法國16日公布，再有一名來自英國，曾在法國滑雪渡假村與5名英國患者密切接觸的男子「中招」。

越南（Vietnam）：越南衛生部2月25日發布聲明指，該國確診的16名新型冠狀病毒肺炎患者，目前已經全部治癒。最後一名患者目前狀況良好，不過尚未知道他何時可以出院。

越南2月13日再多一人染病，全國累計病例增至16宗。新增患者是一名50歲、來自永福省（Vinh Phuc）平川縣（Binh Xuyen）山雷社區（Son Loi）的男子，是之前一名確診病人的父親。患者兩名女兒和妻子先後確診感染新型冠狀病毒。