【鑽石公主號】多名撤走乘客回國後確診　美國11人澳洲2人

停泊在日本橫濱海域的郵輪「鑽石公主號」近日陸續讓乘客下船，多國已安排包機撤離國民，但有兩名澳洲人在回國之後，2月21日確診感染2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），他們之前在日本的檢測結果為陰性。至於在美國，有11名撤走國民2月20日在美國確診感染病毒。

澳洲2月19日安排專機撤走在郵輪「鑽石公主號」上的國民（美聯社）

兩澳洲人在日本檢測為陰性 回國後確診

澳洲2月19日安排專機撤走船上164名公民，他們在日本的病毒檢測結果為陰性，也沒有出現新型肺炎症狀，全數人到達北領地首府達爾文（Darwin）後再接受檢查，當局發現當中有6人出現輕微感染症狀，安排即時隔離，之後證實其中2人確診，包括一名24歲來自南澳洲的女子及一名長者，他們目前狀況良好。澳洲全國累計病例增至17宗病例，大部分病人都是來自中國武漢及湖北省。

另外在美國，當地2月17日已安排專機撤走338名公民，美國內布拉斯加大學（University of Nebraska Medical Center）醫療中心2月20日表示，有13名撤走乘客在該中心接受檢測，當中有11人確診感染新型病毒。美國有線新聞網絡（CNN）報道，醫院稱部分患者之前在日本的檢測已呈陽性反應，另有一些人當時未知道確實結果。美國目前累計個案增至26宗。