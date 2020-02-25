韓國疫情・武漢肺炎｜總統府拒禁所有中國旅客入境

2019冠狀病毒病（COVID-19）在韓國的疫情未見紓緩，該國目前已經有將近1,000確診病例，惟韓國方面稱不禁止來自中國人士入境

與此同時，2月25日，韓國執政黨、政府和青瓦台召開協商會議，決定將疫情最嚴重的大邱和慶北兩地劃為特別管控區，採取超強「封鎖措施」力阻疫情蔓延。

韓拒絕禁止中國旅客入境

據悉，隨着韓國疫情局勢的惡化，韓國主要反對黨，保守派的未來統一黨敦促韓國總統文在寅政府實施全面禁止來自中國的人入境禁令，韓國一些保守派報章發表社論支持這一要求。成千上萬名中國留學生在寒假結束後將返回韓國。

韓國目前只限制來自中國湖北省的外國人入境，中國其他地區（包括香港和澳門）入境者也需接受特別入境檢查。經過特別檢查後入境者需在手機上下載防疫自測軟件，14天內每天向防疫部門申報健康狀況，但有意見指出該軟件全憑自檢，實效性受到質疑。

韓國總統府青瓦台2月25日駁回一項禁止所有來自中國的人員入境的請求，強調必須採取「科學的」而非情緒化的方法。

青瓦台一名官員援引醫療和檢疫專家的觀點，對這種跨境旅行限制在控制傳染病方面的實際有效性提出質疑。這位不具名官員表示，「有關決定應該基於科學證據，而不是情緒。」

他指出，韓國已將新冠病毒風險警戒級別從「橙色」提升至「紅色」最高級別，這意味着要重點擴大個人篩查計劃，迅速在地方社區找到感染病毒的人員，以便及時隔離和治療，並控制死亡率。

韓國總理丁世均2月24日也記者會上表示，考慮到與周邊國家之間的外交和經濟關係，即使是暫時關閉與中國的邊境，也存在「現實」困難。