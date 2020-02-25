馬來西亞前執政黨巫統：擁有足夠議席組新政府

馬來西亞主要在野黨馬來民族統一機構（The United Malays National Organization，UMNO，簡稱巫統）秘書長穆薩（Annuar Musa）2月25日證實，目前連同幾個盟黨已掌握足夠的議席組成新政府，預料會在當天覲見國家元首阿卜杜拉（Tengku Abdullah）。

《馬來郵報》報道稱，愈多消息指出巫統、馬來西亞伊斯蘭黨（Parti Islam Malaysia，PAS）、土著團結黨（Parti Pribumi Bersatu Malaysia，BERSATU）、沙巴民族復興黨（Warisan Saba）和砂政黨聯盟（Gabungan Parti Sarawak，GPS）五個主要政黨已同意組成一個新聯盟。而穆薩會是Mufakat Nasional聯盟的領袖。

馬來西亞總理馬哈蒂爾2月24日宣布辭任總理職位，為執政的希望聯盟拋下震撼彈。圖為他4日在普特拉賈亞出席記者會。（Reuters）

馬來西亞下議院共有222個議席，政黨只要掌握過半數議席，即112個或以上的議席就能執政。

巫統目前在下議院擁有39個國會議席，加上土著團結黨26席、伊斯蘭教黨18席、砂政黨聯盟18席及沙巴民族復興黨9席，共110個議席。

這還不包括人民公正黨（PKR）24日開除的11名國會議員，當中包括經濟事務部長阿茲敏（Mohamed Azmin Ali）。人民公正黨是執政的希望聯盟（Pakatan Harapan，PH）的其中一員。

希望聯盟目前因土著團結黨退出，加上阿茲敏等人也退黨，目前僅掌握92個席位，執政權力名存實亡。

馬來西亞首相馬哈蒂爾（Mahathir bin Mohamad）24日突然宣布辭職，阿卜杜拉其後在傍晚發表聲明，宣布馬哈蒂爾為看守首相。國家宮表示，阿卜杜拉會25日召見所有國會議員，了解所有議員的意願後，再決定由誰擔任總理。