特朗普印度發表演說　大讚美國與巴基斯坦有良好關係

特朗普訪問印度兩日，並在艾哈邁達巴德市（Ahmedabad）的墨特拉板球場（Motera Cricket Stadium）向大約10萬人致辭。他稱讚美印兩國關係良好的同時，亦強調華府與巴基斯坦保持關係。

特朗普2月24日抵達印度艾哈邁達巴德，並在墨特拉體育場發表演講。（Reuters）

特朗普在演講中，一直對印度大讚有加。他說完「美國和印度致力於共同制止恐怖分子並打擊其意識形態」後，就將焦點轉至巴基斯坦，稱，「自上任以來，我國政府正在以非常積極的方式與巴基斯坦合作，打擊在巴基斯坦邊境活動的恐怖組織和激進分子，我們與巴基斯坦的關係非常好。由於這些努力，我們開始看到巴基斯坦取得重大進展的迹象。我們希望減輕南亞所有國家的緊張局勢，增強穩定並實現和睦的未來。」

特朗普的言論成為巴基斯坦所有主要英語日報網站的頭條新聞，其中當地主要英語日報之一的《黎明》（Dawn）頭版頭條刊登了文章《特朗普在印度稱讚巴基斯坦》。另外《新聞國際》（The News International）則以《特朗普告訴印度，美國和巴基斯坦關係很好》作為頭條標題。

該報認為，特朗普的這番話讓印度人感到明顯不安，特別是由人民黨（BJP）領導的政府內閣成員，他們在印度佔領的查謨和克什米爾通過了反穆斯林公民法，因而惹來部分民眾不滿。

巴基斯坦新聞頻道《24小時新聞》（24 News）評論稱，印度方面無法理解特朗普的言論，該頻道及傳媒都強調，特朗普在印度領土上宣布美國和巴基斯坦之間有非常穩固的關係。