韓國疫情│韓政府突擊搜查新天地教會本部　獲數萬教徒名單

韓國政府為避免境內出現第二個大邱重災區，2月25日突擊搜查位於京畿道的新天地教會總部，獲取數萬名教徒名單和相關信息。

韓國總統文在寅於2020年2月23日在新聞節目中表示，將針對新天地教會信徒採取特別行動。（AP）

目前確診病例中，大部分患者來自爆發集體感染事件的大邱市和慶北地區。而韓國政府為避免境內出現第二個大邱重災區，2月25日突擊位於京畿道的新天地總部，並進行強制搜查，獲取數萬名教徒名單和相關信息。

韓聯社2月25日報道，韓國中央防疫對策本部表示，經與新天地教會協商，對方於2月24日同意分批向政府提供全部教徒名單和聯繫方式。

韓國《京鄉新聞》2月25日報道，京畿道知事李在明表示「為避免讓京畿道成為第二個大邱，我們不能再錯過預防疫情大規模感染的黃金時間。」李在明強調稱，「直到新天地方面提交名單為止，我們沒有再拖延的時間」。

實際上，25日被確診為新冠肺炎的一名京畿道居民此前曾參加過新天地大邱教會的禮拜，但新天地總部提交給京畿道政府的教徒名單中並無此人信息，令人懷疑名單的真實性。

40多名公務員於2月25日對新天地教會總部進行突擊搜查，成功獲取逾4.3萬名教徒名單。