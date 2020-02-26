韓國疫情・武漢肺炎｜中國強制隔離韓國旅客　外長：過度反應

韓國新型冠狀病毒肺炎確診病例急增，中國多地出台政策強制隔離從韓國入境的人士。韓國外交部長康京和2月25日表示不滿，認為強制隔離政策是過度反應。

韓國中央防疫對策本部2月26日通報，截至26日上午9時，韓國較前一天下午4時新增169例新冠肺炎確診病例，累計病例達1,146例。大邱市政府同日表示，一名確診患者死亡，全國死亡個案增至12宗。

韓聯社報道，康京和在德國柏林出席有關《不擴散核武器條約》（NPT）的斯德哥爾摩倡議部長級會議後表示，初步認為中國部分地方政府因擔心新型冠狀病毒擴散強制隔離從韓國入境的人員是過度反應。

韓國疫情防控形勢嚴峻，全國都恐淪為重災區。圖為2月24日，穿着防護服噴霧消毒劑的工人在韓國富平市的市場內噴灑消毒劑。（AP）

康京和還表示，韓國曾在新冠肺炎疫情初期禁止來自武漢等湖北省的外籍人員入境，各國基於對疫情形勢的自行評估採取措施，韓方本無權干涉，但採取措施也應該顧及韓方在國內付出的努力，以來自韓國為由無條件禁止入境的做法是斷然難以接受的。外交部會在認定有關國家政府採取過當措施時提出抗議。

中國山東省威海市政府已經表示，25日起不分國籍一律隔離來自日本、韓國的入境旅客，14天後才能回家。當天上午從韓國仁川飛抵威海機場的濟州航空一架客機的163名旅客全部被強制隔離，其中包含19名韓國公民。韓聯社稱，中方並未就此與韓方事前協商。

中國遼寧省瀋陽市政府也規定對來自韓國的航空旅客進行普查，據了解，即使查無症狀，也要在家中或指定酒店隔離14天。