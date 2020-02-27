【新冠肺炎】特朗普周三會見傳媒　談及疫情問題

美國總統特朗普（Donald Trump）2月26日在Twitter宣布，他會在同日較後時間於在白宮會見傳媒，談及新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，當地疾病控制與預防中心（CDC）的官員亦會出席。

I will be having a News Conference at the White House, on this subject, today at 6:00 P.M. CDC representatives, and others, will be there. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 26, 2020

特朗普在Twitter表示，會於當地時間26日下午六點，召集CDC的代表，以及其他人一起召開應對疫情的記者會。

美國新冠肺炎病例持續增多，多地民眾已採取措施進行防護。圖為2月25日，在美國加州舊金山唐人街的一個市場裏，女工們戴着口罩工作。（Reuters）

美國有線電視新聞網（CNN）26日報道，CDC高級官員警告新型冠狀病毒可能在美國傳播。

CDC國家免疫和呼吸系統疾病中心（National Center for Immunization and Respiratory Diseases）主任梅索尼耶（Nancy Messonnier）指，「預計我們將看到（病毒）在我們國家的社區蔓延。」「問題不在於這種情況是否會發生，而是何時發生，以及這個國家有多少人會因此患上嚴重疾病。」

目前美國最少有57人確診，預計數字會進一步上升。而全球共有超過8萬宗確診，逾2700人喪生。

梅索尼耶呼籲美國民眾為預防疫情作好準備，並指當局預計情況可能會非常糟糕。