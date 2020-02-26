武漢肺炎│美民主黨總統參選人齊聲批評特朗普應對疫情不力

撰文： 最後更新日期： 2020-02-26 23:00

中國率先爆發的2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情在全球多地也出現惡化態勢，美國股市大跌。2月25日，在南卡羅來納州民主黨總統參選人的辯論中，美國總統特朗普（Donald Trump）在應對疫情方面捱批。

民主黨總統參選人集體批特朗普

在這次辯論中，新冠病毒在美國的發展態勢是一個焦點。紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）說：「股市之所以崩潰，是因為人們真的很擔心——他們應該擔心。我們這裏沒有任何人在應對。」

參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）、前副總統拜登（Joe Biden）以及彭博都批評特朗普試圖削減對疾病控制及預防中心（CDC）的資金。

拜登援引他在奧巴馬（Barack Obama）政府處理伊波拉（Ebola）疫情的經驗說，他將增加對聯邦衛生機構的資助，並攻擊特朗普試圖削減開支。

參議員桑德斯（Bernie Sanders）則嘲笑特朗普是一個「自封的偉大天才」，因為特朗普曾宣稱4月將是冠狀病毒被消滅的「神奇」時間。

針對民主黨人的批評，特朗普在Twitter上回應說：「CDC和我的政府在處理新冠病毒上做得很棒，包括早早地關閉我們去世界某些地區的邊界。這遭到了民主黨的反對，『太快了』，但結果證明這是正確的決定。然而，不管我們做得多好，民主黨人的觀點總是，我們做得很糟糕。如果病毒明天就消失了，他們會說我們的工作做得很差，甚至不稱職。這不公平，但事實就是如此。順便說一下，到目前為止，我們還沒有一個人死亡。讓我們保持這種狀態！」