【新冠肺炎・日本】疫情日趨嚴峻　專家質疑安倍為何不見蹤影

在日本努力遏制新冠病毒傳播之際，日本首相安倍晉三卻未在一線掌控大局。日本近日進行民意調查，顯示內閣支持度下跌，反映市民對安倍應對疫情不滿。

日本確診新冠肺炎人數在增加，2月20日早高峰時刻，上班族們出行時都戴上了口罩。（AP）

路透社引述日本政治問題專家、哥倫比亞大學名譽教授柯蒂斯（Gerry Curtis）表示，在應對疫情方面，安倍未主持大局，而是把這項任務主要交給他的衛生大臣負責。

「即使到了今天，安倍仍不見人影，沒有向公眾喊話，也沒有進行動員，」柯蒂斯補充稱：「我認為這樣的狀況再維持下去，他終將會受害。」

日本政府2月25日公布了應對感染擴大及遏制病例死亡速度的基本方針，安倍晉三在相關措施會議上僅快速讀了一份文件，之後就將其交由厚生勞動大臣加藤勝信向記者解釋。

民意調查內閣不支持度領先

分析指出，安倍因近日遭受豪奢的賞櫻會等的政治醜聞打擊，讓他故意減少公開露面。但也正因如此，會讓人質疑政府處理疫情的能力。

日本產經新聞2月24日公布的民意調查結果，安倍的支持率下降8.4個百分點至36.2%；不支持率上升7.8個百分點至46.7%。是安倍政府自2018年7月以來，不支持度再度超越支持度。被問道政府有否提供有關疫情足夠的資訊，高達68.6%受訪者認為不足夠。

東京奧運即將在７月舉行，東奧成功或否會直接影響安倍政權聲譽。但受疫情陰霾下，外界擔心東奧可能因疫情受阻，甚至取消。

上智大學的政治科學教授中野浩一表示，我認為安倍試圖保持樂觀：「即使情況並非如此。如果經濟受挫而又無法在東京奧運中取得經濟增長，那將是一場災難。」