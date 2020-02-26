武漢肺炎．日本疫情｜每天病毒檢測數不足1000　政府遭批評效率低

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球多國蔓延，在日本，大部分患者集中在郵輪「鑽石公主號」（Diamond Princess）上。當地政府安排船上所有人員接受病毒檢測，但遭批評無法有效率地大量進行病毒測試，每天檢測數目不足1000，被斥是太少。

日本每天理論檢測上限能達3000件，但實際連1000也不足，無法有效辨識感染者。（Getty）

「鑽石公主號」乘客雖已落船，但餘波未了。日本政府除遭批評實施船內隔離措施失敗外，無法及早進行全員病毒測試亦成為批評對象。在國會上厚生勞動省被追問目前國內已完成了多少次的病毒檢測，厚生勞動大臣加藤勝信回應自2月18日至23日間只完成5700件。

日本政府自2月12日起實施強化病毒檢測體制，要求民間醫療團體檢測共同參與，但在鑽石公主號事件熾熱之際，每日檢測數仍非常有限。政府理論每天檢查上限能達到3000件，但實際不足1000件。

在2月26日的國會會議上，在野黨質問為何檢測數強差人意，加藤表示檢測的儀器和裝備已送往民間團體，會調查是在哪裏出現「瓶頸」問題，導致無法有效率地檢測。加藤承認當中可能出現行政問題，阻礙進度。

在較早前，政府被批評在鑽石公主號上處理失當，導致船上疫情大規模爆發，官房長官菅義偉表示會在日後詳細調查。