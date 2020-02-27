【新冠肺炎】澳洲啟動緊急方案　莫里森：全球面對病毒大流行風險

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）為對抗2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，宣布啟動緊急應對方案，因為政府認為新冠肺炎全球大流行的風險「非常大」。和美國總統特朗普（Donald Trump）對疫情的淡定、從容表態相比，盟國澳洲不再同步。

莫里森當地時間2月27日在新聞發布會宣布，國家啟動緊急應對方案，可能措施包括大規模疫苗接種，以及必要時把大批民眾安排在體育館接受隔離等，以對抗新型冠狀病毒肺炎疫情，主因病毒已經在中國境外迅速傳播，政府認為全球面對新冠疫情大流行的風險。

澳洲衛生部長亨特（Greg Hunt）表示，對來自中國大陸旅客的入境禁令將繼續延長一周執行，並每周進行一次評估。

這次的旅行禁令預定3月7日結束。莫里森政府從2月1日首次對來自中國大陸的旅客實施為期14天的旅行禁令。自此該禁令已被延長3次。

特朗普（中）的堅定盟友莫里森（左）這一次不再和他保持步調一致。圖為兩人2019年9月29日在白宮會晤。（Reuters）

相對特朗普則比較從容面對疫情，他2月26日和美國疾病控制及預防中心（CDC）官員等一同出席新聞發布會說，「美國人民面臨的風險仍然很低。」他說，假如新型冠狀病毒繼續擴散，美國已經準備好一切方式應對，並指華府有責任接收所有受感染的國民。