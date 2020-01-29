【武漢肺炎】美國衛生部長：不排除向中國發旅遊禁令

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）1月28日在華盛頓召開記者會，就美國對中國武漢肺炎疫情發表意見，同時宣布正在考慮的多種措施阻止疫情擴散。

美國衛生部長艾薩（左一）等衛生部門官員1月28日於華盛頓召開記者會，談及在中國爆發的新型冠狀病毒感染疫情。（Reuters）

路透社報道指，艾薩認為武漢肺炎「有可能是很嚴重的公眾安全威脅。」特朗普（Donald Trump）政府將擴大檢驗、檢疫武漢肺炎的機場數量，從5家增加到20家。

艾薩還說，美國正在考慮採取新的措施，對抗病毒爆發，包括向中國提供傳染疾病專家團隊，幫助緩解疫情，同時也督促北京更透明。不過，美國霍士新聞網指出，艾薩說，中國不只一次、拒絕了美國的好意。

他亦強調，華府不會排除任何預防傳染疾病蔓延的辦法，包括旅行禁令。

美國CNBC頻道引述消息人士指，白宮27日周一舉行高層會議，經過討論、考慮頒佈對中國旅遊的限制令，避開致命的武漢肺炎。限令將影響出入中國的航班，以及出入美國的航班。目前尚未做出最終決定。

美國疾病控制及預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）當天更新警告，呼籲民眾的旅行目的地應該避開整個中國。中心之前曾提醒遊客不要在沒必要的情況下到武漢。

另外聯合航空28日發聲明，指會在2月1至8日停飛美國和北京、香港、上海合共24個航班，該公司表示由於武漢肺炎，導致飛行需求嚴重下降，強調繼續關注形勢變化，按需要調整航班。目前其他兩家運營中國航線的美國航空公司達美航空（Delta Air Lines）和美國航空公司（American Airlines）暫時未有停飛或減少中國航班的計劃，但表示密切關注形勢變化。