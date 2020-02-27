【新冠肺炎】伊朗疫情急劇惡化　原因是為選舉延誤抗疫？

新型冠狀病毒肺炎疫情正在伊朗持續擴大，至2月27日伊朗累計確診個案增至245宗，造成26人死亡，是中國以外死亡人數最多的國家。

伊朗疫情持續擴大，圖為在德黑蘭地鐵上清潔消毒的工作人員（Getty）

為何伊朗的疫情快速擴散？有媒體認為，此可能與當地因大選漠視防疫工作有關。韓媒《韓民族日報》駐伊朗記者報道，伊朗在2月19日出現確診及死亡個案後，當地媒體報道仍集中在2月21日舉行的大選上。

遭批評大選結束後才遲遲應對

記者稱，在2月21日的選舉期間，除了投票站的警察和部分選舉委員配戴口罩外，前來投票的人都是沒戴口罩，國營電視台及伊朗政府也只是強調「為國家投票」，未特別提及疫情。

直至選舉過後的2月22日起，有關疫情的相關資訊才大量出現，大街及社區突然貼出告示，要求市民戴口罩和洗手。當地有批評指出，政府為求大選順利舉行，擔心影響投票率，一直未有就疫情發出預警，至大選結束後才「遲遲應對」。

受制裁國內抗疫設備不足

另一方面，伊朗的抗疫裝備不足也是問題。在發現確診病例的伊朗北部吉蘭省，有醫療人員接受半島電視台訪問時指出，作為前線的他們欠缺防護服和口罩。

伊朗是中東人口最多的國家，外界擔心伊朗的疫情會一發不可收拾。在負責領導抗疫的衛生副部長哈里奇（Iraj Harirchi）也不幸染病時，更讓人感到擔憂。哈里奇在確診染病後於網上發布短片，呼籲國民提高警覺：「這病毒不分貧富，不分強者與弱者，它可能會感染許多人。」