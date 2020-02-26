【伊朗疫情】台灣提高伊朗旅遊警示　或將提高對日本意大利警示

台灣流行疫情指揮中心在當地時間2月26日宣布，考量伊朗近日新冠肺炎（武漢肺炎）病例數及死亡病例快速增加，即日起提升伊朗旅遊疫情建議至第二級：警示（Alert），提醒民眾至當地應採取加強防護措施。 此外，指揮中心表示，會考量日本和意大利當地的疫情，適時提高旅遊警示。

台灣提高對伊朗的旅遊疫情警示至第二級，相同警示的國家包括新加玻、日本、意大利。 （台灣流行疫情指揮中心）

台流行疫情指揮中心表示，目前伊朗確診病例數已達95例，15例死亡，病例擴及13省份，死亡病例數僅次於中國大陸，且輸出病例至阿曼、伊拉克、科威特、阿拉伯聯合酋長國及加拿大等多國。中東多國已關閉對伊朗邊界，由於該國疫情明顯擴大，指揮中心即日起提升伊朗旅遊疫情建議至第二級：警示（Alert），提醒民眾至當地應採取加強防護措施。

台流行疫情指揮中心指出，因應國際武漢肺炎疫情發展，目前已將中國大陸（含港澳）、韓國列旅遊疫情建議第三級警告；日本、新加坡、意大利、伊朗列第二級警示；泰國列第一級注意。指揮中心將嚴密監控疫情變化，隨時調整流行地區及旅遊建議範圍。

台流行疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中表示，伊朗雖然新冠肺炎確診個案數不多，但死亡情況不斷增加，疫情屬於相對嚴重，故決定提高旅遊疫情警示。至於會不會進一步提高對日本和意大利的旅遊疫情警示，陳時中說，會根據當地疫情變化，適時檢討。

對於意大利將台灣視為中國大陸疫區，要求台人入境意大利要強制居家檢疫14天與配合相關防疫措施一事，陳時中表示，會請台外交部去說明是我們是兩個不同的政府，也呼籲台人意大利疫情嚴峻，建議不要前往。