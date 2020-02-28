教宗方濟各身體抱恙取消活動　惹感染新冠肺炎驚魂

教宗方濟各（Pope Francis）2月26日因為感到輕微不適，因而取消彌撒活動。由於正值全球疫情嚴峻，其中的意大利有數百人確診2019年冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的形勢下，教宗的健康令外界關注。

美聯社報道，教宗原定27日到拉特朗聖若望大殿（St. John Lateran）與羅馬神職人員會面，並一同舉行彌撒。但他在26日出席大齋首日彌撒（Ash Wednesday Mass）時，曾出現了咳嗽、流鼻涕等症狀。

梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）發表聲明，指83歲的教宗病情較輕，並會完成27日餘下的工作，不過他傾向留在居所。但聲明沒有透露教宗實際患病情況。

教宗最近的行程很忙，包括26日到聖伯多祿廣場出席公開接見，以及大齋首日彌撒等。

在公開接見時，教宗與觀眾席前排的信眾握手。在教皇專車駛過聖伯多祿廣場時，他親吻了一個嬰兒，並在最後向到訪的主教們致意。不過，教士們似乎並沒有像往常一樣親吻或擁抱教宗的戒指。

教宗總體上來說身體健康，不過他在年輕時因呼吸道疾病而失去部分肺，另外他亦患有坐骨神經痛，令他步行有點困難。

截至27日，意大利共有650人確診，17人死亡，當地主要個案都是來自倫巴第（ Lombardy）及威尼托（Veneto）大區。